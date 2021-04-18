%60 عجز الدواء بالسودان.. والسلطات تتحرك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية الأحد، أن نسبة توافر الأدوية الأساسية في البلاد تبلغ 40%، الأمر الذي يعكس فجوة كبيرة قدرها 60%.

واتخذت السلطات المختصة جملة من التدابير لحل أزمة الدواء في إطار تحركات عاجلة تقودها القطاعات المعنية في مجلس الوزراء السوداني لتغطية العجز بالإمداد الدوائي.

وعقد، الأحد، في مقر مجلس الوزراء السوداني بالخرطوم، اجتماع رفيع ضم وزيري الصحة ومجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين لوزارة المالية وصندوق الإمدادات الطبية "الجهاز الحكومي المعني بتوفير الدواء"، بجانب المجلس القومي للصيدلة والسموم، والإدارة العامة للصيدلة وغرفة مصنعي الأدوية وغرفة مستوردي الأدوية وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي.





وبحسب بيان صحفي من وزارة الصحة السودانية، فإن الإجتماع جاء في إطار اهتمام حكومة الفترة الانتقالية بمعالجة مشكلة الوفرة الدوائية، وبحث السبل والإجراءات اللازمة لإنهاء مشاكل إمداد الدواء بشكل نهائي واستمراره باستدامة ودون انقطاع.

وناقش الاجتماع جملة الإجراءات الفنية التي قامت بها إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية لإنهاء إجراءات التمويل اللازم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاستيراد الأدوية وتسديد المديونيات.





وقال البيان إن الاجتماع ناقش موقف الإمداد الدوائي الحالي، حيث بلغت نسبة الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية في الإمدادات الطبية 40%.

كما بحث الاجتماع موقف آلية دعم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاستيراد أدوية الأمراض المزمنة.

وناقش أيضاً "مسؤولية كافة الأطراف خطوات وضع اللبنات الأساسية لإنهاء مشكلة وفرة الأدوية إلى الحلول النهائية".





وخلص الاجتماع إلى قرارات تركزت في التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ.

وألزم وزارة المالية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار فوراً لسداد بعض مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي يستورد منها الأدوية وجدولة المتبقي بصورة عاجلة.

كما قرر الاجتماع إلزام وزارة المالية بدفع مبلغ 800 مليون جنيه سوداني لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الأجنبية.

ودعا الاجتماع إلى تشكيل آلية من وزارتي الصحة والمالية والمجلس القومي للصيدلة والسموم واللجنة التسيرية لغرفة مستوردي الأدوية والإمدادات الطبية لمتابعة سير الاستيراد وتوفير الدواء بصورة عاجلة على أن تكون في حالة انعقاد دائم حتى ضمان انسياب الدواء بصورة طبيعية.