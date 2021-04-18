منحنى كورونا يواصل الارتفاع في المغرب.. 5 آلاف حالة نشطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل منحنى الإصابات النشطة بفيروس كورونا ارتفاعه في المغرب، مُتجاوزاً عتبة الـ 5 آلاف حالة نشطة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة المغربية، فإن المملكة خلال الفترة الأخيرة، سجلت ما مجموعه 364 حالة إيجابية جديدة، مُقابل 273 حالة تعافٍ ووفاة واحدة.



وتبعاً لذلك، ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 5056 حالة، منها 430 حالة خطيرة توجد تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، بزيادة 27 حالة جديدة.

ويوجد تحت التنفس الاصطناعي 14 شخصاً، في حين يوجد 221 شخصاً تحت التنفس الاصطناعي.

وعلى مستوى البنية الطبية، فإن مُعدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كورونا، قد بلغ 13.6%.

وبتحليل مُعطيات الحالة الوبائية، فإن نسبة فتك الفيروس لا تزال في حدود 1.8%، فيما نسبة التعافي تتجاوز الـ 92%.





أما بخصوص عملية التلقيح، فقد نجحت المملكة إلى حدود الساعة، في تلقيح ما مجموعه 4.186.449 شخصاً تلقيحاً كاملاً عبر جُرعتين، فيما ينتظر أن يحصل 468.558 شخصاً تلقوا جُرعتهم الأولى، على الجُرعة الثانية في الأيام القليلة المقبلة.

وبالموازاة مع ذلك، فرضت المملكة إغلاقاً ليلياً شاملاً، من صلاة المغرب، إلى ما بعد طلوع الشمس، تفادياً للتجمعات التي بإمكانها خلق بؤر للفيروس، خاصة في ظل النشاط الكبير الذي يعرفه شهر رمضان.

كما أعلنت المملكة عن تعليق الرحلات الجوية من وإلى 53 وجهة عالمية، وذلك تفادياً لدخول مُصابين بالسلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.