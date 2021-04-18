شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة فلكية نادرة زينت السماء خلال الشهر الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى ظاهرة فلكية نادرة زينت السماء خلال شهر رمضان المبارك، اقترن القمر مع المريخ «الكوكب الأحمر». وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن القمر اقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) فى مشهد جميل، مساء أمس الأول. وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، إن الاقتران هو الاقتراب الزاوى بين جرم سماوى وجرم سماوى آخر ظاهريًا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ فى ذلك اليوم صغيرة جدًا، وهو ما نسميه الاقتران.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة أن مراقبى السماء فى الوطن العربى قاموا برصد الاقتران المميز بين القمر وكوكب المريخ، مساء أمس الأول، وتمت مشاهدته بالعين المجردة حيث فصل بينهما 0.1 درجة فقط، وهذه مسافة ظاهرية قريبة ليظهرا سويًا فى نفس مجال رؤية المناظير أو التلسكوبات.

وأوضحت الجمعية، فى تقرير، أن القمر يبعد عنا حوالى 397.577 كيلومترا، فى حين أن المريخ يبعد 285 مليون كيلومتر، لافتة إلى أنه ظهر حوالى ربع القمر مضاءً، وكان القمر أكثر إشراقًا من المريخ، وكانت فرصة لالتقاط صور للمريخ والقمر بالهاتف الذكى أو الكاميرا الرقمية، والتقاط صور بزاوية واسعة مع الأفق أو الأشجار أو صور مكبرة بزاوية ضيقة بواسطة التلسكوب.