شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الصدر بجامعة القاهرة: التكييف قد يسبب الحساسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني بجامعة القاهرة، إن الفيروسات كائنات دقيقة وضعيفة جدًا ولا تتحمل التواجد خارج جسم الإنسان، وإذا وصلت الفيروسات إلى التكييف، فليس من الضروري أن يصيب أحد، ولكن هناك بعض الدراسات تتحدث بان بعض أنواع التكيفات المركزية، قد تقوم بنقل الفيروسات من شخص لآخر.

وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جلوس أكثر من شخص في سيارة واحد، قد يساهم في نقل الفيروسات، خاصة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن استخدام التكييف بشكل خاطئ لمريض الصدر، قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات شعبية، او الإصابة بالحساسية، خاصة أن بعض انواع الفطريات، قد تعيش في التكيف ممكن قد يسبب الحساسية.