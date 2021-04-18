صحة ورشاقة

رئيس قسم الصدر بجامعة القاهرة: التكييف قد يسبب الحساسية (فيديو)

0 نشر
بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الصدر بجامعة القاهرة: التكييف قد يسبب الحساسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني بجامعة القاهرة، إن الفيروسات كائنات دقيقة وضعيفة جدًا ولا تتحمل التواجد خارج جسم الإنسان، وإذا وصلت الفيروسات إلى التكييف، فليس من الضروري أن يصيب أحد، ولكن هناك بعض الدراسات تتحدث بان بعض أنواع التكيفات المركزية، قد تقوم بنقل الفيروسات من شخص لآخر.

وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جلوس أكثر من شخص في سيارة واحد، قد يساهم في نقل الفيروسات، خاصة فيروس .

وأشار إلى أن استخدام التكييف بشكل خاطئ لمريض الصدر، قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات شعبية، او الإصابة بالحساسية، خاصة أن بعض انواع الفطريات، قد تعيش في التكيف ممكن قد يسبب الحساسية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا