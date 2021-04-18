شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مخاطر التوحد تزداد لدى الإناث مقارنة بالذكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة صادرة عن كلية الطب بجامعة فيرجينيا، إلى أن الجينات التي تلعب دورا في الإصابة بطيف التوحد بين الأطفال، تختلف بين الفتيات والذكور، حيث سلطت الدراسة الضوء على كيفية ظهور اضطراب طيف التوحد (ASD) في أدمغة الفتيات، ومقارنته بالذكور، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.





وأوضحت الدراسة، أن هناك اختلافًا كبيرًا في الجينات و"العبء الجيني" الذي يدعم الحالة لدى الفتيات والذكور، حيث حدد الباحثون طرقًا محددة تستجيب بها أدمغة الفتيات المصابات بالتوحد بشكل مختلف للإشارات الاجتماعية مثل تعابير الوجه والإيماءات.

واكتشف الباحثون، أن جنس الشخص يؤثر في المضاعفات الناتجة لدى المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث خضع عدد من المصابين إلى التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي (fMRI) لفحص نشاط الدماغ أثناء التفاعلات الاجتماعية، ووجدوا أن الفتيات المصابات بالتوحد يستخدمن أقسامًا مختلفة من أدمغتهن مقارنة بالفتيات غير المصابات بالتوحد، في حين لم يتواجد هذا الفارق لدى الذكور المصابين، مما يكشف عن آليات دماغية مختلفة تلعب دورًا في التوحد اعتمادًا على جنس الشخص.

وجد الباحثون، أن العوامل الجينية الأساسية كانت مختلفة، حيث تبين أن لدى الفتيات أعدادا أكبر بكثير من المتغيرات النادرة من الجينات النشطة خلال التطور المبكر لمنطقة الدماغ، ويشير هذا إلى أن التأثيرات على الدماغ قد تساهم في زيادة خطر التوحد لدى الفتيات، خاصة في مهارات التفاعل الاجتماعي واللغة.

ويستهدف الباحثون الوصول إلى رؤية جديدة مهمة حول أسباب التوحد عند الفتيات، الأمر الذى يسهم في التوصل إلى استراتيجيات علاج جديدة مصممة للفتيات المصابات بالتوحد.