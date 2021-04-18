استشاري يكشف عن أهم 3 فوائد من تناول دواء ضغط الدم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أهم 3 فوائد صحية من تناول دواء الضغط بانتظام.
وأكد “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن المريض يتناول دواء الضغط بانتظام ليحمي:
١.القلب من القُصور.
٢.الدماغ من الجلطة.
٣.الكلى من الفشل.
وتجدر الإشارة إلى أن هنالك نوعان من فرط ضغط الدم:
فرط ضغط الدم الأولي (رئيسي): في 90% – 95% من الحالات عند البالغين، ليس بالإمكان تعريف مسبّبها. يميل هذا النوع إلى التطور تدريجيًا، على مدى سنين عدة.
فرط ضغط الدم الثانوي: عند الــ 5% – 10% المتبقين، يتولد هذا النوع نتيجة لمرضٍ آخر، ويظهر عادةً بشكلٍ مفاجئ ويسبب ضغط دمٍ أعلى من ذلك الذي يسببه الأولي.
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