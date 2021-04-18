تحذير من نفاد أسرّة الرعاية المركزة لمرضى كورونا بتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية المسعفين الأتراك من صعوبة العثور على أسرّة لمصابي فيروس كورونا في ظل تزايد الإصابات.

وقال طارق بالجي، رئيس المجلس، إن "طواقم خدمة الطوارئ تواجه صعوبة في العثور على أسرّة لمرضى كورونا، في ظل التزايد الهائل للإصابات بالفيروس في البلاد"، وفقاً لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وأضاف: "أصبحنا نضطر لنقل المرضى من الجانب الأوروبي إلى الجانب الآسيوي في إسطنبول، والعكس أيضاً، نحن نتحدث هنا عن تنقلات للمرضى بين القارات، هناك مشاكل خطيرة في أسرّة العناية المركزة".

وتابع رئيس المجلس: "يمكننا القول إن 7-8 من كل 10 مكالمات قادمة إلى خدمة الطوارئ، تكون حالة كورونا، لكن هل كل هؤلاء المرضى يحتاجون إلى النقل بواسطة سيارة إسعاف أم لا؟!، ويحتاج سرير كذلك".





أعلى زيادة بإصابات كورونا في أوروبا

وأصبحت تركيا على رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، وسجلت 63 ألف و82 إصابة جديدة، الجمعة، كأعلى رقم للإصابات اليومية محلياً وأوروبياً.

وتسجل تركيا أعلى زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على صعيد أوروبا منذ 10 أيام بواقع زيادة بلغت 15%، فيما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً ضمن المؤشر نفسه.

وفي 1 مارس/آذار تم انطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مشروط.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة مساء وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.