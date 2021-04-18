ما هي أسباب وأعراض شلل عضلات الوجه؟

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن شلل عضلات الوجه قد يرجع لأسباب عدة مثل العدوى الفيروسية أو التعرض لتيارات الهواء وكذا التورمات الملتهبة، التي تسبب ضيقاً في قناة عصب عضلة الوجه فتسبب ضغطاً على هذا العصب.



وأضافت الرابطة أن العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بشلل عضلات الوجه، تتمثل في ضغط الدم المرتفع ومرض السكري والضغوط العصبية المفرطة.

وتتمثل أعراض شلل عضلات الوجه في تيبس الرقبة ووجود ألم في الفك أو خلف إحدى الأذنين، بالإضافة إلى تدلي زاوية الفم أو جفن العين.

وأشارت الرابطة إلى أن الشلل المؤقت لعضلات الوجه لا يمثل عادة أمراً خطيراً، لكنه يستلزم استشارة طبيب أعصاب للوقوف على أسبابه خشية أن يكون هذا الشلل مؤشراً على الإصابة بسكتة دماغية على سبيل المثال.