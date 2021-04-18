شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أعراض جديدة لفيروس كورونا لا يعرفها الكثيرون.. منها جفاف الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة حول العالم، يجب الاهتمام بمعرفة أعراض فيروس كورونا الشائعة والتي لا يعرفها الكثيرون، وتضمنت الأعراض الشائعة لفيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة والسعال والبرد وصعوبة التنفس وآلام الجسم وفقدان الرائحة والتذوق وسيلان الأنف، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا التي لا يعرفها الكثيرون، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقد ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" أن الاتصال المباشر مع شخص مريض أو من خلال الانتقال الجوي يظل السبب الرئيسي لانتشار الفيروس التاجي.

أعراض فيروس كورونا التي لا يعرفها الكثيرون

نصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بعدم استبعاد الأعراض غير العادية أو أي تطور غير عادي ويتطلب الاختبار تشمل بعض الأعراض غير العادية التهاب الملتحمة (العين الوردية) ،مع أعراض مثل ضعف السمع ، وانخفاض السمع ، وآلام الأذن ، واضطرابات الجهاز الهضمي مع الكبد والبنكرياس والمرارة.

يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى تعطيل عمل الجهاز الهضمي ويجعله غير قادر على أداء واجباته المتمثلة في امتصاص الشوارد والسوائل من الجسم، يمكن أن يؤدي حتى إلى نزيف في الجهاز الهضمي.

احمرار العيون

وفقًا لدراسة أجريت في الصين، تعتبر العيون الوردية علامة على الإصابة بعدوى كورونا، حيث يمكن أن يصاب الناس باحمرار العيون والتورم والعيون الدامعة أيضًا.

أعراض الفم

وفقًا لآخر تقرير صادر عن المعهد الأمريكي للصحة، يعاني نصف مصابى الفيروس التاجي من أعراض فموية أثناء الإصابة تشمل جفاف الفم، حيث لا تنتج الغدد اللعابية في فمك ما يكفي من اللعاب لإبقاء الفم رطبًا.

يعتبر لسان كوفيد من الأعراض الغريبة الأخرى التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في هذه الحالة ، قد يبدأ اللسان في الظهور باللون الأبيض والبقع.

يفشل الجسم في إفراز اللعاب الذي يحمي الفم من البكتيريا السيئة وقد يجد الأشخاص المصابون بهذه الأعراض صعوبة في المضغ والتحدث.

يمكن أن يغير كوفيد 19 أيضًا إحساس اللسان وكذلك يسبب ألمًا عضليًا ناتجًا عن المضغ بسبب القرحة المستمرة.

بالإضافة إلى ما سبق أبلغ الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا الخفيف عن أعراض طويلة المدى بما في ذلك الضعف وضباب الدماغ والدوخة والأرق والاكتئاب والقلق وآلام المفاصل وضيق الصدر.