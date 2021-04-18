شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الصحية البريطانية توصى بالأطعمة الإسلامية خلال شهر رمضان.. أبرزها التمر واللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" إرشادات وتوصيات مهمة للأطعمة الصحية خلال شهر رمضان في كتيب يحتوى على العديد من الأطعمة الصحية التي تدعم صحتك خلال الإفطار والسحور، مؤكدة أنه يمكن أن يحسن صيام رمضان صحة الإنسان، لكن عند اتباع نظام غذائي صحى.



الاطعمة الصحية التى يجب ان تتناولها

وقالت إن العديد من الأطعمة التي يتم ذكرها وتشجيعها في هذا الكتيب موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية (الأحاديث النبوية)، والتي تتوافق أيضًا مع المبادئ التوجيهية التي تشتمل على نظام غذائي صحي وتساعد على الحفاظ عليها، مضيفة أن الوجبات المتوازنة والصحية في رمضان، هي الأطعمة التي كان يتناولها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وهى اللبن، والتمر، ولحم الضأن، مشيرة إلى أنه من الأطعمة الصحية المذكورة في القرآن الكريم هي: الفاكهة، والخضراوات، مثل الزيتون، والبصل، والتين، والتمر، والعنب، وكذلك البقول مثل العدس.



التغذية السليمة فى رمضان

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن الإفراط في الأكل كان موضع استياء في الإسلام كما يعتقد لزيادة الشهية الدنيوية، وتسبب الكسل وبذلك "تبلد" الروح، وتعوق النمو الروحي وزيادة الأمراض الجسدية.



تعرف على الاطعمة الصحية والاطعمة الضارة

وتوصى هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بتناول الكربوهيدرات المعقدة في السحور للمساعدة على الشعور بالشبع طوال فترة النهار، وهي الأطعمة التي يتم امتصاصها ببطء خلال ساعات الصيام الطويلة. مثل الحبوب، والبذور، مثل الشعير، والقمح، والشوفان، والفول والعدس والحبوب الكاملة، والأرز البسمتي، يتم أيضًا هضم الأطعمة الغنية بالألياف ببطء وتشمل، الردة، والحبوب، والقمح الكامل، والحبوب، والبذور، والبطاطس، والخضراوات مثل الفاصوليا الخضراء، وجميع أنواع الفاكهة، بما في ذلك المشمش، والبرقوق، والتين.

الأطعمة التي يجب تجنبها هي:

الأطعمة المصنعة، والحلويات لاحتوائها على السكر والدقيق الأبيض، والكثير من الأطعمة الدهنية (مثل الكعك، والبسكويت والشيكولاتة، مع الإقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل: الشاي والقهوة، والكولا، لأن الكافيين مدر للبول ويجعلك تشعر بالعطش.