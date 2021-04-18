شكرا لقرائتكم خبر عن كم يحتاج جسمك من الماء لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت الهية العامة للغذاء والدواء، عدداً من النصائح التي تهم الصائمين وتحافظ على صحتهم خاصة في تعويض السوائل المفقودة من الجسم.

وذكرت “الغذاء والدواء” في إنفوجرافيك، أنه لإفطار وسحور متكامل في رمضان يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء خلال فترة ما بعد الفطار إلى السحور.

كما أوضحت أن الصائم يحتاج إلى شرب ما لا يقل عن 10 أكواب ماء ما بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة في جسمه أثناء الصيام.