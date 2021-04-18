صحة ورشاقة

6 ملايين جرعة من اللقاح الصيني وصلت إلى إندونيسيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين جرعة من اللقاح الصيني وصلت إلى إندونيسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

ذكر وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين  أن 6 ملايين جرعة من لقاح من شركة "سينوفاك" الصينية وصلت إلى مطار "سويكارنو-هاتا" الإندونيسي بإقليم بانتن، اليوم الأحد، كدفعة ثامنة من اللقاح إلى إندونيسيا، طبقاً لما ذكرته وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي على الإنترنت بأمانة الرئاسة الإندونيسية في حسابه على يوتيوب "اليوم تلقينا ستة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، كجزء من 140 مليون جرعة، سنحصل عليها في عام 2021 ".

وحتى الآن حصلت إندونيسيا على 59.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، الذي يمكن استخدامه في إنتاج 47 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس من قبل شركة "بي تي بيو فارما" الإندونيسية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا