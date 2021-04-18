بالأرقام.. غزة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة، في قطاع غزة في حصيلة هي الأكبر منذ بدء جائحة كورونا.



كما أعلنت إصابة 466 مواطناً بفيروس كورونا في قطاع غزة، عقب إجراء 1131 فحصاً مخبرياً، إضافة إلى تعافي 1501 حالة جديدة من مصابي كورونا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 421 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 305 حالة.

وفي كافة المحافظات الفلسطينية، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا و2064 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 170 مصاباً بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 48 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 493 مريضاً.