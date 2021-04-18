شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. «البحوث الفلكية» ترصد ظاهرة اقتران القمر مع الكوكب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر على موعد مساء اليوم مع ظاهرة فلكية نادرة (اقتران القمر والمريخ).

وقال القاضي، أنه من المقرر أن يقترن القمر مع الكوكب الأحمر (المريخ) في مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل وحتى غروبهما في الحادية عشرة مساءا تقريبا .

وأشار القاضي، إلى أن المعهد سوف ينظم رصد لتلك الظاهرة في المقر الرئيسى في حلوان بدءا من الساعة السابعة والنصف مساءا والدعوة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام لمن يرغب في المشاركة وتصوير الظاهرة.