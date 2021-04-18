9 أسباب لاستخدام ماء زهر البرتقال للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - ماء زهر البرتقال الصافي المعطر هو في الواقع منتج لعملية التقطير التي تنتج الزيت العطري من أزهار البرتقال المر. تم استخدام ماء الزهرة لعدة قرون في الطهي وكمنتج تجميلي. كان مفضلًا بشكل خاص من قبل النبلاء الفرنسيين، لكن ما فائدته للأطفال، وكيفية استخدامه. معنا هذا الموضوع الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center، التي تعرض أهم فوائد ماء زهر البرتقال.

1. لمسح بشرة الأطفال

مسح بشرة المولود

ماء زهر البرتقال ممتاز للبشرة ولطيف جداً، لدرجة أنه عنصر شائع في منتجات الأطفال، يمكن استخدامه على بشرة الطفل مباشرة، لكن تأكدي من شراء المقطر الطبيعي والنقي.

2. مهدئ في حمامات الطفل

مهدئ في حمام المولود

إذا قمت بخلط 3-5 أكواب من الحليب الدافئ مع نصف كوب من ماء زهر البرتقال وملعقتين كبيرتين من العسل، وأضفت الخليط إلى حمام طفلك، سوف تحصلين على حمام هادئ ورائحة من شأنها أن تحافظ على نعومة بشرته، من جهة وتجهزه للنوم من جهة أخرى.

3. معطر تقليدي لليدين

معطر لليدين

يمكنك أن تجعلي من ماء زهر البرتقال منظفاً لليدين ذو رائحة رائعة، لطفل تعود أن يتناول الطعام بأصابعه، امسحي له يديه بماء زهر البرتقال، أو يمكنك رشه كرذاذ، من الزجاجة مباشرة.

4. استخدميه كمعطر للجو

معطر للجو

بدلاً من ملء منزلك برائحة المنتجات الاصطناعية من معطر جو تجاري، لماذا لا تملأيه برائحة الزهور الطبيعية؟ صبي ملعقة صغيرة أو بضع ملاعق صغيرة من ماء زهر البرتقال في وعاء من الماء المغلي ودعي عطر البرتقال الرقيق يملأ منزلك، ويعفي أطفالك من تنشق المنتجات الاصطناعية.

. استخدمه في غرفة نومه لمساعدته على النوم

للمساعدة على النوم

بالإضافة إلى رائحته المنعشة، فإن ماء زهر البرتقال معروف أيضاً بآثاره المهدئة والمريحة. رشي القليل على ملاءات سريرك وستساعده الرائحة بلطف على النوم. يمكن أن تتسبب في تلطيخ بعض الأقمشة، لذا جربب القليل على أحد زوايا السرير أولًا لتكون الملاءات آمنة.

6. يصبح مشروباً منعشاً للطفل

مشروب منعش

للحصول على مشروب منعش بنكهة خفيفة ومحلاة قليلاً، حاولي إضافة نصف ملعقة صغيرة من ماء زهر البرتقال إلى كوب من الماء البارد.

للحصول على مشروب ساخن مهدئ، أضيفي نصف ملعقة صغيرة من ماء زهر البرتقال إلى كوب من الماء الساخن ... ودعي طفلك يسترخي.

7. استخدميه في تتبيلات السلطة

في تتبيلات السلطة

غالبًا ما يستخدم ماء الزهر في تتبيلات السلطة، جربي صنعه بنفسك باستخدام ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عصير الليمون أو الخل ونصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر وقليل من الفلفل والملح، إنها طريقة جميلة لتطعيم السلطة الخضراء. والتي سيرغب بها طفلك، رغم أن أغلب الأطفال لا يحبون الخضراوات، لكن جربي ذلك.

8. استخدميه لتهدئة اضطراب المعدة

تهدئة اضطرابات المعدة

في الشرق الأوسط، يتم إعطاء ماء زهر البرتقال للأطفال لعلاج اضطرابات المعدة والغازات وعسر الهضم، ضعيه لطفلك في الماء ليعطي مذاقاً أكثر سلاسة.

9. استخدميه في مكواة البخار

في مكواة البخاء

أضيفي قطرة أو قطرتين فقط إلى الماء في المكواة البخارية وستترك جميع ملابس طفلك برائحة أزهار تدوم طويلاً.