أسباب التهاب الحفاضات عند الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - غالباً ما ترافق الحفاضات الرضيع منذ ولادته حتى عمر السنتين، ولا ينصح الأطباء بتخليص الرضيع من الحفاضات قبل هذه السن، ولذلك فهو يرتدي الحفاضات طيلة الوقت، مما يعرضه لمشاكل جلدية مؤلمة قد تنغص عليه راحته، ولذلك يشير الدكتور محمد أبو داوود استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لأهم أسباب التهاب الحفاضات، وطرق الوقاية منها كالآتي.

كيف يحدث التهاب الحفاضات؟

يسبب التهاب الحفاض الألم للرضيع

يمر التهاب الحفاضات بمرحلتين. فالمرحلة الأولى لا تتعدى تهيجاً في الجلد، ويمكن علاجه بسهولة، ولكن تطور الالتهاب وعدم معالجته يدخله في طور الالتهاب الفطري، ويحتاج لعلاج طويل ومكثف، ولا تجدي معه الطرق التقليدية، ويمكن للأم التمييز بين التهيج الجلدي والالتهاب الفطري، فالالتهاب الفطري يصاحبه طبقة بيضاء فوق الطبقة الحمراء يمكن أن تميزها الأم بسهولة، ولا تجدي معه أي علاجات عادية، ويحتاج لكريمات مضادة للفطريات التي تعرف بالـ«كنديدا».

نصائح لتخفيف التهاب الحفاضات عند الرضع

يجب أن يكون الحفاض من النوع الجيد

يجب على الأم تغيير الحفاضات للطفل بمجرد شعورها بأنها قد تبللت.

ويجب التشطيف للطفل وليس المسح بالورق فقط، والتشطيف يكون بالماء الدافئ وصابون طبي مناسب للطفل.

يجب أن تعرض بشرة الطفل في منطقة الحفاض للهواء، فعدم تعرضها للهواء واستمرار الرطوبة في المكان يؤدي لتهيج الجلد.

استخدام نوع جيد من الحفاضات من تلك التي تحتوي على طبقة عازلة.

يفضل عدم استخدام حفاضات القماش.

ويمكن استخدام النشا أو أي كريم يحتوي على الزنك في حال الطفح الجلدي البسيط.

في حال عدم الاستجابة للعلاج فيجب اللجوء إلى الطبيب والبحث عن أسباب خفية للمشكلة وعلاجها.

أسباب خفية لالتهاب الحفاضات عند الرضع

يزداد التهاب الحفاض في مرحلة الطعام الصلب