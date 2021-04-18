اخلطي هذه التوابل لحرق دهون الجسم العنيدة

بيروت - نادين محمد - تبحث غالبيّة النساء عن وسائل تساعد على إنقاص الوزن وتفتيت الدهون العنيدة ولكن دون آثار جانبيّة، لذا يعدّ الحلّ الأمثل هو البحث عن الموادّ الطبيعيّة التي تساعد على تحفيز الجسم على حرق الدهون كبديل آمن للعقاقير.

من الوصفات التي لها أثر قويّ على الدهون، مسحوق طبيعيّ يتكوّن من 3 مكوّنات وهي: بذور الكتّان، الكمّون والزنجبيل.

لكلّ من هذه المكوّنات خصائص تساعد على إنقاص الوزن بشكل مذهل، والجمع فيما بينها يحوّل الجسم إلى ماكينة لحرق الدهون لتظهر نتيجة تناولها سريعاً، ولكن هذا لا يعني الإفراط في تناول الوجبات الدسمة، بل يجب اتّباع نظام غذائيّ متوازن وغنيّ بكلّ العناصر الغذائيّة مع تناول هذا الخليط مرّتين يوميّاً.

طريقة التحضير:

-أوّلاً تخلط 3 ملاعق من بذور الكتّان مع 3 ملاعق من الكمّون غير المطحون، وتوضع على النار مع التقليب لمدّة دقيقتين.

- يوضع خليط بذور الكتّان والكمّون داخل الخلّاط لتتحوّل البذور إلى مسحوق، ثمّ تضاف ملعقتان من مسحوق الزنجبيل.

هناك طريقتان لتناول هذا الخليط من التوابل، الأولى من خلال إضافة ملعقة منه إلى كوب من الماء الدافئ و1/2 ملعقة من العسل الأبيض لتحسين المذاق.

أمّا الطريقة الثانية، تضاف ملعقة من هذا المسحوق إلى كوب من الزبادي والعسل أيضاً، ويتمّ تناول ملعقتين منه يوميّاً، إحداهما قبل الإفطار والثانية قبل الغداء، ويمكن التنويع بين الطريقتين منعاً للشعور بالملل.