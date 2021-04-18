أفضل طرق التخسيس بحسب المرحلة العمرية

بيروت - نادين محمد - لكلّ مرحلة عمرية وزنها المناسب. فثمة عوامل خارجية وداخلية تتحكّم في كلّ مرة بزيادته أو نقصانه. لذا، من الضروري أن تختاري نظامك الغذائي تبعاً لما يفرضه عليك عدد سنواتك.

سنوات الـ20

في هذه المرحلة يتعين عليك أن تتناولي وجباتك في مواعيد ثابتة وألا تأكلي أي نوع من الطعام في الفترة الفاصلة بينها. وننصحك بأن تركزي على الأسماك واللحوم الخفيفة والخضار الخضراء. ومن الأفضل أن تمتنعي عن تناول المشروبات التي تحتوي على السكّر والأطعمة المصنّعة وخصوصاً المعجنات. واحرصي على تزويد جسمك بالماغنيزيوم من خلال استهلاكك اللوز غير المملح. ولا تنسي أن تمارسي المشي السريع لمسافات قصيرة.

سنوات الـ30

إذا أردت أن تحافظي على رشاقتك في هذه المرحلة العمرية، احرصي على أن تتناولي الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية. ولا تنسي أن تأكلي اللوز والكاجو وأن تضيفي إلى أطباقك الخميرة والأرز الكامل. فهذه الأنواع تحدّ من حاجتك إلى السكّر.

سنوات الـ40

في حال بلغت مرحلة الأربعينات، وإذا أردت أن تحافظي على وزن صحي، لا تنسي هذه القاعدة: أكثري من تناول الفواكه ومن شرب عصيرها الطبيعي وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. كذلك أضيفي إلى وجباتك كوباً من اللبن الزبادي الطبيعي. واحرصي على أن تحدّي من استهلاكك للدهون الضارة. وتذكّري أن تمارسي تمارين القلب أو المشي أو السباحة 3 مرات أسبوعياً لمدة 45 دقيقة في كلّ مرة. فهي تحفّز عملية تذويب الدهون.

سنوات الـ50

عندما تبلغين سنّ الخمسينات، تذكّري هذه القواعد:

-تناولي غراماً من البروتين يومياً عن طريق اللحوم غير الحمراء الخالية من الدسم والأسماك ومشتقات الحليب والبقوليات.

-تجنبي قدر الإمكان تناول الدهون وركّزي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميغا 3 التي تمنع إصابتك بأمراض القلب.

-اختاري المأكولات ذات المؤشر الغليسيمي المنخفض مثل الحبوب الكاملة. وبالطبع تجنبي تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

-لا تنسي أن تختاري المأكولات الغنية بالماغنيزيوم كي تتجنبي الرغبة في تناول السكّر.

- استبدلي السكّر الأبيض بالعسل واشربي 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر يومياً. وركّزي على تمارين العضلات.

نصيحتان لكلّ الأعمار

1 تناولي المأكولات التي تُشعرك بالشبع مثل الحساء واللبن الزبادي ونخالة الشعير.

2 تناولي الفريز في الفترة الفاصلة بين الوجبات لأنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. كما أنه غني بالكزيليتول وهو سكّر صحي.

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