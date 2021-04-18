صحة ورشاقة

الإفراط بمضادات الالتهاب قد يزيد التعرض لأزمات القلب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

توصلت دراسة أمريكية إلى أن كثيراً من البالغين الذين يستخدمون الآيبوبروفين وأشكالاً أخرى مما يعرف بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية يتعاطون كميات أكبر من اللازم، مما يزيد خطر تعرضهم لآثار جانبية خطيرة مثل النزيف الداخلي والأزمات القلبية.

 

ووجدت الدراسة أن نحو 15 بالمئة من البالغين الذين يتعاطون الآيبوبروفين في أدوية مثل (موترين وأدفيل) أو أنواع أخرى من العقاقير اللاستيرويدية مثل الأسبرين والنابروكسين مثل دواء (أليف) والسليكوكسيب (سيليبركس) وميلوكسيكام (موبيك) والدايكلوفناك (فولتارين) يتخطون أقصى جرعة يومية موصى بها من هذه العقاقير.

 

وقال ديفيد كوفمان من جامعة بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة «العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب تعد من أكثر الأدوية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم».

 

وأضاف كوفمان في رسالة بالبريد الإلكتروني «قد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية وكثيراً ما يتم تناولها دون إشراف طبي لأن كثيراً منها متاح للبيع دون وصفة طبية».

 

وأجريت الدراسة على 1326 شخصاً، قالوا إنهم تناولوا الآيبوبروفين خلال الشهر السابق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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