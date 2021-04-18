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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3 إجراءات بسيطة تحميك من «الإرجاع المعدي المريئي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت وزارة الصحة اليوم الأحد، عدة نصائح مهمة للوقاية من “الإرجاع المعدي المريئي” خاصة مع الصائمين خلال شهر رمضان.
وقال حساب “عش بصحة” على تويتر عبر “إنفوجرافيك” إنه للوقاية من “الإرجاع المعدي المريئي” احرص على زيادة عدد الوجبات، وتقليل الكميات، وتجنب النوم بعد الأكل مباشرة.
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