ما العلاقة بين الإفراط في تناول المسكنات وتفاقم الصداع؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ 10 دقائق

يلجأ الكثيرون في بعض الأحيان إلى الإفراط في تناول المسكنات على أمل علاج الصداع ، دون الأخذ في الاعتبار أن الافراط قد يحدث الصداع المرتبط بفرط تناول الأدوية أو الصداع الارتدادي بسبب تناول أدوية لعلاج الصداع بشكل منتظم ولفترة طويلة.

وحذرت مجلة “أبوتيكن أومشاو” من أن الإفراط في تناول المسكنات من أجل علاج الصداع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أي تفاقم الصداع.

وعندما تحدث الإصابة بالصداع على نحو أكثر تكرارا، يستمر لمدة أطول، كما أنه يصبح أكثر شدة.

ولتجنب تفاقم الصداع تنصح المجلة الألمانية المعنية بالصحة بعدم تعاطي المسكنات لمدة تزيد على 10 أيام في الشهر.

وعادة ما ييوقف الصداع المرتبط بفرط تناول الأدوية عند التوقف عن تناول أدوية علاج الألم، قد يكون ذلك صعبًا على المدى القصير، ولكن يمكن أن يُساعدك الطبيب على التغلب على الصداع المرتبط بفرط تناول الأدوية لتخفيف الألم على المدى البعيد.