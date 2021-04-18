بعد عام إلزامي.. إسرائيل تستغني عن الكمامات بالأماكن المفتوحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه بدءا من الأحد، لا حاجة لوضع الكمامة في الأماكن المفتوحة، في مؤشر جديد على التعافي من فيروس كورونا.

ويأتي القرار بعد مرور عام كامل على إلزام المواطنين الإسرائيليين بارتداء الكمامات.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان: "ابتداء من اليوم: لا حاجة لوضع الكمامة في الأماكن المفتوحة".

وأضافت: "قام مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي بتصحيح القانون الذي ينص على استعمال الكمامة في المحلات المفتوحة ابتداء من الأحد".

وتابعت: "هذا يعني أنه يمكن التواجد في المحلات المفتوحة دون وضع الكمامة، ويشمل القرار مساحة السكن الشخصية".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن القرار جاء "نظرًا إلى أن الصورة الوبائية في البلاد مستمرة بالتحسّن".

ومع ذلك فقد استدركت "تؤكد وزارة الصحّة ضرورة متابعة الالتزام بتعليماتها المتعلقة بالوقاية والحفاظ على التباعد ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 836 ألفا و926 حالة منها 6334 وفيات و2540 ما زالوا مرضى بينهم 206 وصفت حالتهم بالخطيرة.

وأشارت إلى أن 5.3 مليون إسرائيلي حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح و4.9 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.