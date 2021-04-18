قفزة قياسية بأعداد وفيات كورونا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في غزة وهو أكبر عدد وفيات يومية.

وأكد الدكتور معتصم صلاح، رئيس الحجر المنزلي في وزارة الصحة، تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة للوفيات وصلت إلى 23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 305 حالات، إضافة إلى 421 مريضا بحاجة لرعاية طبية في المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 466 إصابة بعد فحص 1131 عينة بنسبة إصابة نحو 41%.



ويرجع انخفاض عدد الفحوصات نتيجة الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت.



ومطلع رمضان، أعلنت وزارة الداخلية بغزة منع حركة المركبات بالكامل يوميا من أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من أول أيام رمضان 2021.

وأضافت أن ذلك يأتي "في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة"، كما قررت استمرار وقف حركة المركبات بالكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.