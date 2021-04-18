شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تختار سبيس إكس لعودة البشر إلى سطح القمر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها منحت شركة الصواريخ الخاصة سبيس إكس عقدًا بقيمة 2.89 مليار دولار لتطوير «مركبة هبوط بشرية تجارية» بهدف وضع شخصين على سطح القمر، أصبح واضحًا أن خطة وكالة ناسا لإعادة البشر إلى سطح القمر أصبحت تتضمن رسميًا شركة سبيس إكس.

وسيُطلق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي التابع للوكالة أربعة رواد فضاء على متن مركبة أوريون الفضائية في رحلتهم التي تستغرق عدة أيام إلى مدار حول القمر.

وحسب موقع ماشابل: «سينتقل اثنان من أفراد الطاقم إلى نظام سبيس إكس للهبوط البشري للمرحلة الأخيرة من رحلتهم إلى سطح القمر».

وبالتالي ستكون مركبة الهبوط جزءًا مهمًا من برنامج أرتيمس، الذي يهدف إلى أن يكون أول مهمة مأهولة إلى القمر في القرن الحادي والعشرين.

ووفقًا لوكالة ناسا يهدف برنامج أرتيمس إلى نقل رواد الفضاء إلى سطح القمر في عام 2024، وهو خطوة رئيسية نحو استكشاف الفضاء الإضافي.

وتوضح وكالة ناسا أن «هذا التراكم المتزايد للقدرات على القمر وحوله ضروري لتأسيس استكشاف بعيد المدى لأقرب جار للأرض والاستعداد لاستكشاف الإنسان للمريخ».

والجدير بالذكر أن وكالة ناسا قد وعدت باتخاذ خطوة واحدة صغيرة للتمثيل المتساوي في وضع امرأة وشخص ملون على طاقم الهبوط المكون من شخصين.

وجاء في بيان صحفي لسبيس إكس يؤيد العقد: «أعلنت وكالة ناسا أنها اختارت مركبة ستارشيب لإنزال أول رواد فضاء على سطح القمر منذ برنامج أبولو، نحن نتواضع لمساعدة ناسا على الدخول في حقبة جديدة من استكشاف الإنسان للفضاء».