شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف والصيام يجتمعان.. إزاى تتغلب على العطش فى نهار رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول الصيف وارتفاع درجة الحرارة يعانى الكثيرون من العطش وخصوصا فى نهار رمضان أثناء فترة الصيام مما يعرض البعض لهبوط ودوخة وعدم القدرة على تحمل الصيام، وفى هذا التقرير يقدم الخليج 365 طرق التغلب على العطش فى نهار رمضان وفقا لما ذكره موقع expatwoman وهى:

1: الاهتمام بتناول كوب الزبادى حيث يحتوى كوب واحد من الزبادي على 85٪ ماء فضلا عن فوائده المذهلة فى ترطيب الجسم وتقوية الجهاز المناعى.

2: الابتعاد عن تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين أثناء السحور مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الطبيعية والعصائر والفواكه .

3: الاهتمام بتناول الخضروات فى السحور وخصوصا الخيار والطماطم والخس فهى من الخضروات التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعكش أثناء فترة الصيام.

4: تناول البطيخ وعصير البطيخ والعصائر الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش أثناء الصيام.

5: الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة أو التى تحتوى على نسبة عالية من السكر أثناء السحور وذلك لتجنب العطش الشديد أثناء الصيام.

6: خذ حماما باردا أثناء الصيام فذلك يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من العطش الشديد.

7: عدم الإكثار من تناول الحلويات أثناء فترة السحور فذلك قد يزيد من الشعور بالعطش فى الصيام وعليك استبدال ذلك بالخضروات والفواكة.