شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير الليمون فى رمضان.. يمد الجسم بالطاقة ويقضى على الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير الليمون أحد المشروبات الصحية والمفضلة لدى الكثير منا، فهو يشتمل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بشكل عام خاصة فى شهر رمضان، ولكن يفضل مزج الليمون بالماء والعسل الأبيض الخفيف حتى لا يضر الأشخاص أصحاب المعدة الحساسة خاصة فى حال تناوله كأول شيء على مائدة الإفطار، حيث أن الليمون غنى بالعناصر الغذائية ويعزز فقدان الوزن وقد تم ربطه أيضًا بالوقاية من حصوات الكلى وعلاج السرطان.

- حقائق غذائية عن الليمون

يحتوى الليمون على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم:

1- فيتامين C: الليمون مصدر جيد لفيتامين سى الذى يعزز المناعة ويكافح العدوى ويساعد فى التئام الجروح..

2- الكالسيوم: مهم لوظيفة العضلات وإفراز الهرمونات وتقلص الأوعية الدموية وغيرها.

3- البوتاسيوم: الذى يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح.

4- حمض الفوليك: الذى يساعد فى تكوين خلايا الدم الحمراء.

9 فوائد صحية لتناول عصير الليمون بشكل عام وفى رمضان بشكل خاص وفقًا لموقع "share.upmc":

1- عصير الليمون مفيد تناوله فى شهر رمضان خاصة فى فصل الصيف، حيث يعمل على تنشيط الهضم وفتح الشهية ومد الجسم بالطاقة والحيوية بعد الإفطار والقضاء على الشعور بالكسل والإجهاد.

2- يساعد عصير الليمون فى تطهير القولون وتهدئة المعدة والأمعاء خاصة لو تم إضافة بعض أوراق النعناع، كما يزيل عصير الليمون الاحساس بالقئ وينعش الفم والحلق.

3- يساعد عصير الليمون فى منع تكوين حصوات الكلى عن طريق رفع مستويات السيترات فى البول.

4- يحتوى قشر ولب الليمون على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين التى تعزز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمى فى الكبد مما يساعد فى تحسين عملية الهضم والتخلص من النفايات من الجسم.

5- يمنع الإمساك لاحتوائه على الألياف.

6- الحفاظ على مستويات السكر فى الدم ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى وكذلك مساعدة مرضى السكرى فى سيطرة وإدارة حالتهم جيدًا.

7- يساعد البكتين الموجود فى الليمون على الشعور بالشبع لفترة أطول خاصة أثناء الصيام ويسهل عملية فقدان الوزن والدهون المتراكمة بالجسم.

8- يحتوى الليمون على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا وأحماض ألفا هيدروكسيل، وهى المتواجدة فى العديد من أدوية حب الشباب التى لا تستلزم وصفة طبية، حيث يمكن لهذه الخصائص تفتيح البشرة وتقشير وإزالة الرؤوس السوداء، كما يعزز فيتامين سى الموجود فى الليمون أيضًا إنتاج الكولاجين بما يفيد البشرة.

9- أظهرت بعض الدراسات أن الليمون قد يكون له فوائد مضادة للسرطان، حيث يمكن أن يساعد التركيب الكيميائى للليمون فى منع تطور أورام الفم، بينما ربطت دراسات أخرى بين الحمضيات والتأثير المضادة للأورام.