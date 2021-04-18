كورونا حول العالم.. وضع "مأساوي" في الهند وزيادة قياسية بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأحد، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 141 مليونا و323 ألفا و906 إصابات.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و24 ألفا و66 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 119 مليونا و927 ألفا و62 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر / كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





وضع "مأساوي" في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات "كوفيد-19" بلغت 261500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.8 مليون حالة لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء "كوفيد-19" إلى 177150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة.





زيادة قياسية في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و142262 بعد تسجيل 19185 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 79914 بعد تسجيل 67 حالة.





16 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 17 أبريل/ نيسان الجاري ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 15، بعد أن كانت 19 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90499 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.





2929 وفاة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، تسجيل 67636 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 2929 حالة وفاة بسبب "كوفيد -19".

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 13.9 مليون إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 371678.



