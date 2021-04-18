العسل فوائد مباشرة على الصحة والبشرة.. ما هي؟

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

مثلما للعسل فوائد لا تحصى على الصحة، هناك فوائد مماثلة للبشرة، ومن هذا المنطلق تم استخدامه كمكون أساسي في العديد من الكريمات التي تحسن من البشرة والوجه، ويمكن للمرأة أن تحصل على فوائده من خلال صنع ماسك منزلي بمكونات أخرى مع العسل منها خليط لتنظيف البشرة، حيث يتم مزج ملعقة صغيرة من الحليب. مع 4 ملاعق صغيرة من العسل. ومن ثم توزع كقناع على الوجه بالفرشاة المسطحة، أو باليد على أن تكون نظيفة، وبعدها يترك الماسك على البشرة حوالي النصف ساعة، ويغسل الوجه من بعدها بالصابون.

