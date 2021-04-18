صحة ورشاقة

الكويت.. تسجيل 1388 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1388 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 255 ألفا و 860 شخصا، وتم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1440.

 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 250 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

 

 وقال السند إنه تم تسجيل 1360 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 239 ألفا و27 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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