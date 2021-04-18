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شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. حبس البول يُصيبك بعدوى المسالك البولية وانفجار المثانة والان مع تفاصيل الخبر
-المخاطر الصحية الناتجة عن حبس البول:
1- التهاب المسالك البولية
وفقًا لإحدى الدراسات فإن حبس البول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية وتفاقمها، لأن حبس البول فى المثانة يمنح الفرصة لبقاء البكتيريا فترة أطول فى البول ما يؤدى إلى زيادة تكاثرها داخل المسالك البولية وحدوث العدوى.
2- حصوات الكلى
3- انفجار المثانة واحتباس البول
فى حالات نادرة جدًا، قد يؤدى احتفاظ بعض الأشخاص بالبول لفترة طويلة جدًا دون التخلص منه، عندما يحول التخلص من البول يواجه صعوبة كبيرة ويكون غير قادرًا على تفريغه، يمكن أن يؤدى هذا إلى انفجار المثانة، وهذا يتطلب خضوعك للعناية الطبية على الفور، حيث أن عدم التبول بانتظام ومحاولة السيطرة عليه قد يؤدى أيضًا إلى احتباس البول.
4- سلس البول
لذلك من المهم جدًا دخول الحمام للتبول من ست إلى سبع مرات فى اليوم فى المتوسط، كما لا يزال استخدام الحمام للتبول 4 مرات على الأقل أو حتى أكثر من 10 مرات أمرًا طبيعيًا للإنسان البالغ.