شكرا لقرائتكم جرعة ثالثة من فايزر.. هل يصبح لقاح كورونا سنويا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستمر العلم وفيروس كورونا في التسابق على ما يبدو في صراع محموم ضد الوقت. وفيما يسجل التقدم العلمي نجاحات عدة، يستمر كوفيد 19 في المقاومة. فبعد أن توصل العلماء إلى لقاحات فعالة ضده، أشارت بعض التصريحات مؤخرا إلى وجود تغييرات في خطط التطعيم.

فقد أعلنت شركة "فايزر" الأميركية للصناعات الدوائية، عن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كورونا، على أن تؤخذ بعد نحو 12 شهرا من الجرعة الثانية.

بعد 12 شهرا

وقال المدير التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، في بيان مساء أمس الخميس إن "الناس سيحتاجون جرعة ثالثة من اللقاح بعد 12 شهرا من حصولهم على الجرعة الثانية التي كانت تعني اكتمال التطعيم بلقاح فايزر".

تطعيم سنوي

كما أشار إلى احتمال أن يكون هناك حاجة ليتم تطعيم الناس ضد كورونا "سنويا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

يذكر أن بورلا أدلى بهذه التصريحات في الأول من أبريل الجاري، إلا أنه تم الكشف عنها أمس حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قالت شركتا فايزر وبيونتيك إن لقاحهما المكون من جرعتين يمنح وقاية ضد كورونا تصل لأكثر من 91 بالمئة، بعد الحصول على الجرعة الأول، و95 بالمئة بعد الجرعة الثانية.

كما أعلنتا في حينه أن التجربة السريرية الجارية للمرحلة الثالثة من لقاحهما، أكدت نجاعتها مدة 6 أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية.

إلى ذلك، شددتا على أن فعالية منتجهما لا تزال تمثّل 91% ضد المرض مع أي أعراض، مؤكدتين أنه فعال أيضاً ضد السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب إفريقيا والتي يخشى الباحثون أنها تطورت لتتجنب حماية اللقاحات.