شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. النوم عقب تناول وجبة السحور يعرضك للإصابة بهذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح الخبراء والأطباء بوجوب ترك فترة كافية بين السحور والنوم، حتى لا يكون الجسم معرضا للإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، ولهذا من الأهمية بمكان البقاء في حالة يقظة بعض الوقت وممارسة بعض الأنشطة قبل النوم.

وأكدت طبيبة التغذية والسمنة، الدكتورة إيمان فكري، أن للسحور فوائد كثيرة، بشرط عدم الإفراط في الطعام على أن تكون وجبة خفيفة كالزبادي والجبن والبيض، مع عدم النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، حتى لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأفادت بأنه من الأضرار الناجمة عن النوم عقب تناول وجبة السحور مباشرة، الإصابة بأمراض القلب والكبد والقولون، مشددة على البقاء بعد تناول السحور مستيقظا ما بين ساعة إلى ساعتين لإعطاء الجسم فرصة لهضم الطعام، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي، تجنبا لحدوث التهابات أو انتفاخ.

وأوضحت الدكتورة إيمان فكري أن المعدة الممتلئة تؤثر على الرئة وعلى عملية التنفس، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس أثناء النوم، ولذلك يفضل دائما أن تكون وجبة السحور قبل النوم بساعتين، كما ينصح بالحركة بعد تناول وجبة السحور، حتى تساعد على سرعة الهضم والامتصاص وبناء الأنسجة وتنشيط الدورة الدموية في المعدة، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.