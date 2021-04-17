شكرا لقرائتكم خبر عن حتى نهاية أبريل.. فيروس كورونا "السريع" يغلق مدارس تونس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

قالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية، السبت، إن الحكومة قررت غلق المدارس حتى 30 أبريل لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا.



وأضافت حسناء بن سليمان أنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة 7 مساء للحد من حركة المواطنين.

وقال مسؤولون إن أقسام الرعاية المركزة بأغلب المستشفيات اقتربت من الطاقة القصوى.

وحتى الآن سجلت تونس 282 ألف إصابة و9639 وفاة بفيروس كورونا في المجمل.

كما أقرّت اللجنة العلمية خلال الاجتماع الذي عقد السبت بمقر رئاسة الحكومة "منع جولان السيارات ووسائل النقل من الساعة 7 مساء (18,00 ت غ) إلى حدود الخامسة صباحا (04,00 ت غ)" باستثناء حالات الطوارئ، حسب بن سليمان.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في المؤتمر، الوضع الصحي في البلاد "بالخطير جدا ويتميز بارتفاع نسق حالات الإصابات".

يأتي ذلك في ظل ارتفاع حصيلة الفيروس منذ بداية الشهر في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، لتبلغ عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. ووصلت الحصيلة الإجمالية إلى 9637 وفاة، وحوالي 280 ألف إصابة.

وحسب إحصاءات وزارة التربية التونسية فقد تم تسجيل 9783 إصابة و44 وفاة بين التلاميذ والمسؤولين منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وخفف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي منذ أسبوع حظر التجول الليلي، ويمتد حظر التجول من 10 ليلا (21,00 ت غ) إلى 5 صباحا ويتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد عادة تجمعات واحتفالات ليلية.

ومنذ انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس في تونس في منتصف آذار/مارس الماضي، تم تلقيح 203 آلاف شخص.

ونبّه مسؤولون في القطاع الصحيّ هذا الأسبوع إلى بلوغ بعض أقسام المستشفيات طاقة استيعابها القصوى وخاصة في المحافظات الكبرى.

وقال المدير الجهوي للصحة في محافظة سوسة (شرق) محمد الغضباني في تصريحات إعلامية إن "أقسام الإنعاش ممتلئة وأسرّة الاكسجين بـ 80%" محذرا "نخاف من انهيار المنظومة الصحية".

ومن المقرر أن تبدأ تونس في استقبال رحلات تشارتر سياحية اعتبارا من الاثنين وفقا لبروتوكول صحي صارم على ما أعلنت وزارة السياحة في وقت سابق.

وفاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.