شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحدد سعر الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية.. و التعديل بعد 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقر عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية، القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية.

وأشار قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة «أم القرى»، أمس الجمعة، إلى أنه سيتم العمل بالقواعد والإجراءات من تاريخ الإصدار، على أن يبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه. وتتضمن 7 فصول بالاشتراطات المؤهلة لتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية، ومدة استحقاق تطبيق التعريفة، وخطوات التقديم للحصول على التعريفة.

يشار إلى أن التعريفة تطبق على المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية بالسعودية، من خلال تقديم المستهلك طلب تطبيق التعريفة على منشآته.

وستكون تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية 18 هللة/كيلو واط ساعة.

مدة استحقاق تطبيق التعريفة

بالنسبة للمنشآت القائمة- المرخصة من الجهة المختصة- يكون تطبيق التعريفة عليها بعد 30 يوماً من تاريخ اعتمادها، على أن تبقى هذه التعريفة ثابتة لتلك المنشآت لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقها عليها.

وفيما يخص المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الكهرباء قبل نهاية 2023، يكون تطبيق التعريفة عليها اعتباراً من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لها أو بعد 30 يوماً من تاريخ اعتماد التعريفة (أيهما يحل لاحقاً)، على أن تبقى التعريفة ثابتة لتلك المنشآت لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقها.

الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة

- أن يكون لدى المستهلك تسجيل أو رخصة سارية المفعول صادرة من هيئة الاتصالات كمنشآة عاملة في نشاط الحوسبة السحابية

-أن تكون التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة الحسابية مفصولة في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشآة.

- نسبة تكلفة الكهرباء( قبل تطبيق التعريفة) إلى التكاليف التشغيلية للمنشآة- دون تكاليف المواد الخام- أعلى من 20 %.

-امتلاك عدادات قياس استهلاك الكهرباء خاصة بنشاط الحوسبة السحابية، لقياس الاستهلاك ومعامل الحمل الكهربائي بالتنسيق مع مقدم الخدمة الكهربائية.

- أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة، ويتم التحقق من مطابقة هذا الاشتراطات من قبل مقدم الخدمة من خلال بيانات الاستهلاك لـ12 شهراً السابقة للطلب.

خطوات التقدم بالطلب



يتم تقديم طلب للحصول على التعريفة لدى مقدم الخدمة الكهربائية، مع إرفاق كامل المسنتدات التالية كجزء من الطلب: