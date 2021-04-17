نوعان من الكمامات يوقفان انتشار كورونا.. تعرف عليهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة جديدة أن الكمامة المزدوجة أو ارتداء كمامة جراحية تحت أخرى من القماش يساعد على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجدت دراسة أمريكية أن ارتداء كمامة جراحية، ذات الاستخدام الواحد، تحت كمامة أخرى من القماش يقلل بشكل كبير من انتشار رذاذ الجهاز التنفسي من الأنف والفم، مما قد يحد من انتشار عدوى كوفيد-19، وذلك بحسب موقع "يو بي آي" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير، إن البيانات أظهرت أن ما يسمى بـ"القناع المزدوج"، أو ارتداء كمامتين على الأنف والفم، يحسن من كفاءة الترشيح، وهو مقياس لقدرة القناع على حجب الجسيمات، بنسبة تصل إلى 81٪.

ونقل الموقع عن الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine، أن البحث قد ركز على الاستخدام المتزامن لأغطية الوجه المصنوعة من القماش، والتي عادة لا توفر درجة الحماية التي توفرها الكمامات الجراحية، مع الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة في أماكن الرعاية الصحية.

وقال الباحثون إن هذا المزيج يبدو فعَالاً بشكل عام في إغلاق المنطقة من الأنف إلى أسفل الفم، مما يحد من إطلاق قطرات الجهاز التنفسي التي تنشر الفيروس التاجي.





ونقل الموقع عن المؤلفة المشاركة في الدراسة، إميلي سيكبرت بينيت، قولها: "وجدنا أن هذا المزيج كان أكثر فاعلية في تحسين أداء الأقنعة، وهو ما يقودنا إلى فهم أن القناع المزدوج هو الأكثر فعالية بسبب الحماية التي يوفرها".

وفي هذه الدراسة، قامت سيكبرت بينيت وزملاؤها بقياس كفاءة الترشيح أثناء استخدام كمامة واحدة وأثناء استخدام كمامتين، وقالوا إن الهدف كان اختبار كفاءة ترشيح الأقنعة على أشخاص بأحجام مختلفة، وقد فعلوا ذلك بناءً على ستة سيناريوهات مختلفة.

وأظهرت الدراسة أن ارتداء الكمامة الجراحية التي تُستخدم لمرة واحدة تحت كمامة أخرى من البوليستر يوفر أفضل حماية ضد إطلاق قطيرات الجهاز التنفسي، حيث قام بفلترة 81٪ من الجسيمات بشكل فعَال. كما وجد الباحثون أن ارتداء الكمامة الجراحية تحت منديل قطني أدى لترشيح 77٪ من القطرات، في حين أن ارتداء الكمامة الجراحية تحت كمامة قطنية أدى لتقليل انتشار القطرات بنسبة 66٪.

وعند استخدامها بمفردها، فإن الأقنعة الثلاثة غير الطبية، قد أدت لترشيح حوالي 40٪ من القطرات، مما يعني أنها قدمت حماية أقل، فيما أدى استخدام الكمامات الطبية بمفردها لتقليل تدفق القطرات بنسبة تصل إلى 60٪، وذلك وفقاً للباحثين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه عندما تم ارتداء الكمامات الطبية فوق الكمامات المصنوعة من القماش، فإن كفاءة ترشيح الجسيمات تراوحت بين 55٪ إلى 60٪، وهو ما قال الباحثون إنه يشير إلى أن القناع المزدوج الذي يُستخدم فيه قناع قطني أو بوليستر فوق الأقنعة الطبية يوفر أفضل حماية ضد انتشار قطرات الجهاز التنفسي.