شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير بريطانية: لقاحات كورونا سيتم تقديمها للحوامل بعد ثبوت عوامل الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين ببريطانيا، إنه سيتم تقديم لقاحات كورونا للحوامل بعد أن أظهرت الأبحاث أنها آمنة، حيث ستعمل هذه الخطوة على تمكين جميع النساء الحوامل في المملكة المتحدة من اتخاذ القرار المناسب لهن الحاص بالتطعيم، ووفقا لتقرير صحفية " independent " قال علماء إن النساء الحوامل سيحصلن على لقاح Covid، في خطوة رحب بها الخبراء.



لقاح كورونا والأمان فى الحمل

وقالت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI) ببريطانيا، إن الأمهات الحوامل يجب أن يتلقين اللقاح في نفس الوقت مع بقية السكان بعد أن أظهرت البيانات من الولايات المتحدة أن حوالي 90.000 امرأة حامل قد تم تطعيمهن.

وأضافت اللجنة أنه سيكون من "الأفضل" للنساء الحوامل أن يتم إعطاؤهن لقاحات فايزر أو مودرنا متى أمكن ذلك، وقال بيان صادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية يوم أمس الجمعة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات الأخرى غير آمنة للنساء الحوامل ، ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث".

وقال الخبراء إن النصائح المحدثة بشأن اللقاحات "ستمكن جميع النساء الحوامل في المملكة المتحدة من اتخاذ القرار المناسب لهن".

وقال البروفيسور وي شين ليم ، رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين: "نشجع النساء الحوامل على مناقشة المخاطر والفوائد مع طبيبهن - يتم تشجيع النساء المعرضات لخطر متزايد من النتائج الوخيمة لـ كورونا على قبول عرض التطعيم على الفور".

وأضاف: لم تكن هناك مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من أي علامة تجارية لقاحات Covid-19 فيما يتعلق بالحمل، ولكن هناك المزيد من بيانات السلامة الواقعية من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإعطاء لقاحات للنساء الحوامل - لذلك ، ننصح بتفضيل هذه اللقاحات للنساء الحوامل".

وقالت الدكتورة ماري رامزي ، رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة بإنجلترا ، إن البيانات "توفر الثقة" في إمكانية تقديم اللقاحات إلى النساء الحوامل.

ويُعتقد أن إطلاق اللقاح قد أنقذ حياة 10000 شخص على الأقل وساعد في خفض حالات الدخول في حالات الطوارئ لمن هم أكبر من 80 عامًا بنسبة 75 %.