إفطار مريض النقرس في رمضان.. 3 أطعمة ممنوعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخشى مرضى النقرس من تناول أطعمة تضاعف آلام المفاصل، ومع الصيام يجب اتباع قائمة من النصائح للحفاظ على مستوى يورك آسيد في الدم.

النقرس صورة مؤلمة من التهاب المفاصل يحدث عندما تتسبب المستويات المرتفعة من حمض اليوريك في الدم في تكون البلورات وترسبها داخل المفصل وحوله.



ورغم أن النظام الغذائي الخاص بالنقرس ليس علاجًا، فإنه قد يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم ويقلل من خطورة حدوث نوبات المرض ويبطئ من تقدم تلف المفاصل.

السكريات لمرضى النقرس





الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، أوضحت أن مرض النقرس (يورك آسيد) ناتج عن نقص مادة اليورين في الجسم.

وقالت عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، أن هناك سببين لنقص مادة اليورين، الأول داخلي نتيجة تكسير في خلايا الجسم، والآخر خارجي سببه الأطعمة المختلفة، ما يؤدي في النهاية للشعور بالتهاب شديد في المفاصل مع ارتفاع مستوى اليورك أسيد في الدم.

وقدمت الطبيبة المختصة مجموعة من النصائح لمرضى النقرس يجب مراعاتها عند تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، هي:

- يفضل تناول كمية كبيرة من الخضراوات خلال الفترة من الإفطار حتى السحور، لاحتوائها على بوتاسيوم، وهو عنصر مهم لمريض النقرس.

- تناول كمية كبيرة من المياه طول الفترة من المغرب حتى الفجر.

- تجنب تناول كمية كبيرة من الحلويات؛ كون السكريات تضاعف من آلام والتهابات المفاصل.

- التقليل من الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات ضروري جدا.

- عدم الإفراط في تناول اللحوم، خوفا من ترسب مادة يورك آسيد.

- تجنب تناول المشتملات الداخلية للحيوانات مثل المخ والأمعاء الداخلية وما إلى ذلك.

- شرب المياه بالليمون في أي وقت، سواء قبل تناول طعام الإفطار أو السحور مهم جدا؛ لدورها في التخلص من مستويات يورك آسيد المرتفعة في الدم.

- مراعاة ضبط مستوى السكر في الدم؛ تجنبا لترسب اليورك آسيد والتهاب المفاصل.