شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يطلب الطبيب فحوصات المسح النووى للرئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص الرئة VQ هو نوع من اختبارات المسح النووي للرئة وغالبًا ما يستخدم للعثور على انسداد رئوي أو جلطة دموية تمنع التدفق الطبيعي للدم في الرئة، لذا من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء فحوصات المسح النووي للرئة، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

عادةً ما يتم إجراء نوعين من فحوصات الرئة معًا وهما:

فحص التهوية للرئة، Ventilation scan أثناء هذا الفحص تستنشق غازًا أو ضبابًا متتبعًا إشعاعيًا يمكن أن تُظهر الصور من هذا الفحص مناطق في الرئتين لا تحصل على ما يكفي من الهواء أو تحتوي على الكثير من الهواء.

فحص التروية Perfusion scan أثناء هذا الفحص، يتم حقن مادة مشعة في وريد ذراعك ينتقل عبر الدم إلى الرئتين. يمكن أن تُظهر الصور من هذا الفحص مناطق في الرئتين لا تحصل على كمية كافية من الدم.

إذا كانت الرئتان تعملان كما ينبغي، فستتطابق نتائج الفحصين إذا لم تتطابق نتائج الفحص، فقد يكون لديك جلطة دموية في الرئة.

يمكن إجراء فحوصات التهوية والتروية بمفردها أو معًا إذا تم إجراء كلا المسحتين، فإن الاختبار يسمى فحص V / Q وعادة ما يتم إجراء فحص التهوية أولاً.

أسباب إجراء مسح الرئة النووي VQ

يتم إجراء فحص الرئة من أجل:

-البحث عن جلطة دموية تمنع تدفق الدم الطبيعي إلى جزء من الرئة.

-فحص تدفق الدم أو الهواء عبر الرئتين.

-التعرف على أجزاء الرئتين التي تعمل وأيها تالفغالبًا ما يتم ذلك قبل جراحة الرئة لإزالة أجزاء من الرئة.

نتائج فحص الرئة

يمكن أن تساعد نتائج فحص الرئة طبيبك في معرفة مدى احتمالية إصابتك بجلطة دموية في رئتك (الانصمام الرئوي) وغالبًا ما يتم الإبلاغ عن النتائج بإحدى الطرق التالية:

النتيجة طبيعية: النتائج لا تظهر أي مشكلة في رئتيك.

احتمال ضعيف: تظهر النتائج أن احتمالية حدوث جلطة دموية منخفضة قد يشعر طبيبك أنك بحاجة إلى مزيد من الاختبارات.

احتمال غير محدد أو متوسط: تظهر نتائج فحص الرئة أنه من الممكن أن يكون لديك جلطة دموية قد تكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات.

احتمال كبير: تظهر النتائج احتمالية عالية لحدوث جلطة دموية، سيعطيك طبيبك دواء لعلاج الجلطة.