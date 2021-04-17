اتبعوا هذه العلاجات المنزلية لإزالة الجلد الميت من القدمين

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - يعد تكون الجلد الميت أو المترهل على القدمين مشكلة شائعة يعاني منها كثيرون، ويمكن أن تحدث لعدة أسباب من أهمها نقص الرطوبة، أو ارتداء أحذية أو جوارب مغلقة لفترات أطول.

ويمكن أن يتراكم الجلد إذا لم تعتن بقدميك ويسبب الكثير من المشاكل بما في ذلك الإكزيما أو العدوى الفطرية بالقدم (القدم الرياضي). وينصح بـ6 علاجات منزلية لإزالة جلد الميت من القدم.

ملح إبسوم

يتوفر ملح إبسوم في كل منزل تقريبا، وهو مركب غير عضوي يحتوي على كبريتات المغنيسيوم، حيث ينصح بنقع القدمين في ملح إبسوم، بعد إذابته في بعض الماء الدافئ.

ويمكن أن تساعد عملية النقع تلك في التقشير وجعل الكعوب الجافة والمتشققة ناعمة وطرية، كما تساعد في تهدئة وتخفيف جفاف القدمين، وتحسين تدفق الدورة الدموية إليهما، ما يمنع جفاف الجلد في المستقبل.

صودا الخبز

يمكن أن تساعد صودا الخبز في تقليل مستويات الحكة على بشرتك، وفي تخفيف أعراض الأكزيما، لكن لا تنسي ترطيب بشرتك بعد الاستحمام، كما أنه علاج سهل وبأسعار معقولة لإزالة الجلد الميت من القدمين.

وتقوم هذه الطريقة العلاجية على إضافة حوالي 1-2 كوب من صودا الخبز إلى الماء الفاتر وخلطها حتى تذوب، ثم ترك القدمين فيها لمدة 40 دقيقة تقريبا.

شمع البارافين

شمع البارافين هو علاج منزلي فعال لإزالة الجلد الميت، وتستخدمه العديد من صالونات التجميل، وهو عبارة عن شمع ناعم يذوب عند درجة حرارة 51 درجة مئوية، ولا ينبغي أن يكون الشمع ساخنا جدا بحيث يحرق البشرة.

ويمكنك إجراء علاج شمع البارافين في المنزل من خلال إذابة الشمع في مقلاة ثم وضعه في وعاء لنقع القدمين فيه.

وأثناء استخدام شمع البارافين، عليك غمس قدميك في الشمع عدة مرات، وبعد تكون عدة طبقات من الشمع، يمكنك إزالته، حيث ستلاحظ كيف تتم إزالة الجلد الميت بكل سهولة.

حجر الخفاف

يتوفر حجر الخفاف أيضاً بسهولة في معظم المنازل، وهو حجر خفيف الوزن لكنه قاسٍ يستخدم خصيصا لإزالة الجلد الجاف والميت.

دقيق الشوفان

قم بعمل حمام لقدمك بدقيق الشوفان، حيث سيساعد في التخلص من مشاكل البشرة الجافة والمتهيجة بكل سهولة. ويعتبر مقشر الشوفان من أفضل الطرق لإزالة الجلد الميت من القدمين.

زيت الخروع

زيت الخروع هو زيت متعدد الأغراض ويستخدم لعلاج الجفاف والتخلص من الجلد المتشقق والجلد الميت من القدمين. وهو علاج منزلي اقتصادي وفعال لإزالة الجلد الميت.