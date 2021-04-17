حيل تخلصك من الوزن الزائد فى رمضان

بيروت - نادين محمد - لتخسيس الوزن سريعاً في شهر رمضان يجب أن يؤدي الامتناع عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن بمرور الوقت.

ويساعد الصيام على التقليل من وزن الجسم بنسبة تصل إلى 9٪ ويقلل بشكل ملحوظ من دهون الجسم خلال 12 - 24 أسبوعاً، وزيادة عملية التمثيل الغذائي للحفاظ على أنسجة العضلات لتقليل وزن ودهون الجسم. إليك حيلاً لإنقاص الوزن في رمضان.

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1 - تناول طعام صحي

يجب أن تحرصي في مائدة رمضان على تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون واستبدلي الحبوب المكررة وتجنبي السكريات المضافة لتعزيز فقدان الوزن دون إغفال العناصر الغذائية الأساسية.

2.شرب ماء

يجب بين الإفطار والسحور تناول كمية معتدلة من الماء للترطيب والتحكم في الجوع مما يدعم وظائف الجسم الأساسية.

3.ممارسة الرياضة بانتظام

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يجب ممارسة الرياضة بانتظام طوال رمضان وتطبيق أفضل برنامج تمارين لفقدان الوزن من تمارين الأثقال والكارديو، والتي تزيد من حرق السعرات الحرارية مقارنة بالتمارين الأخرى.

4.تناول المكسرات

لا غنى عن تناول المكسرات في رمضان وتعد المكسرات غنية بالبروتينات والألياف ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة. علاوة على ذلك، فهي مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل النحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفولات والنياسين والفيتامينات B6.

تظهر العديد من الدراسات أن المكسرات لها آثار مفيدة على أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والالتهابات والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي ومستويات الدهون في البطن وحتى بعض أشكال السرطان.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون ما لا يقل عن 3 حصص من المكسرات أسبوعياً لديهم خطر أقل بنسبة 39٪ للوفاة المبكرة.

بعض المكسرات في روتينك اليومي قد تحافظ على صحتك وتساعدك على العيش لفترة أطول.

3. جربي الكركم

أضيفي الكركم لأطباق طعامك نظراً لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يُعتقد أن الكركمين يساعد في الحفاظ على وظائف المخ والقلب والرئة، فضلاً عن الحماية من السرطانات والأمراض المرتبطة بالعمر.

4. تناول الكثير من الأطعمة النباتية الصحية

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قد يؤدي استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفاصوليا، إلى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وتعزيز جهازك المناعي طوال رمضان.