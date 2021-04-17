لهذه الفوائد عليك تناول حفنة من اللوز يومياً في رمضان 

بيروت - نادين محمد - لا غنى عن تناول المكسرات في رمضان، يعد اللوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة صحية.

فإذا كنت تبحثين عن شعر لامع وهضم أفضل وبشرة ناعمة يجب إدخال اللوز على مائدتك في رمضان. إليك الفوائد الصحية للوز.

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يساعد على الهضم

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اللوز مصدر كبير للألياف، إن تناول حفنة من اللوز أو شرب كوب من حليب اللوز يمكن أن يحافظ على حركة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يعزز اللوز أيضاً البكتيريا الصحية في أمعائك. يمكن أن يساعدك ذلك على هضم طعامك وحتى محاربة الأمراض.

ترطيب البشرة

تتأثر البشرة كثيراً أثناء الصيام. إذا كنت تعانين من بشرة جافة أو متقشرة، فقد يكون الحل هو الكريم أو المستحضر الذي يحتوي على اللوز؛ للمساعدة في الحفاظ على نضارة البشرة".

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يحميك من أمراض القلب

هل اللوز مفيد لقلبك؟ بالإضافة إلى أنه يمنحك بشرة متوهجة، فإن فيتامين (هـ) الموجود في اللوز يمكن أن يساعد قلبك أيضاً. ويحافظ على معدلات الإصابة بأمراض القلب.

جربي تناول وجبة خفيفة مع حفنة من اللوز أو تناول سلطة صحية على الغداء.

القضاء على الرغبة الشديدة للحلويات

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إذا وجدت نفسك دائماً ما تبحثين عن الحلويات بين الإفطار والسحور، فحاولي الاحتفاظ بحفنة من اللوز. أضيفي اللمعان إلى الشعر الباهت

إذا ترك هواء الشتاء الجاف شعرك هشاً، فعليك الوصول إلى منتجات الشعر بزيت اللوز. تساعد أحماضه الدهنية الصحية على تقوية الشعر عند استخدام منتجات الشعر بزيت اللوز، تمتص الدهون في شعرك، مما يجعل كل خصلة قوية ولامعة.

رفع مناعتك

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لا يقتصر الأمر على كون اللوز مليئاً بالدهون الصحية والبروتينات، ولكنه غني أيضاً بمضادات الأكسدة. يمكن لهذه المركبات النباتية حماية خلاياك من الأكسدة والشيخوخة المبكرة.

لتناول وجبة خفيفة غنية بمضادات الأكسدة بين الإفطار والسحور استمتعي بحفنة من اللوز والتوت.

انخفاض نسبة الكوليسترول

اللوز هو أحد أفضل الأطعمة لخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي.

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تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

تشير الدراسات إلى أن تناول اللوز مع الحبوب يبطئ امتصاص الكربوهيدرات في الحبوب. ثبت أن تأثير التخزين المؤقت للبروتين والدهون في اللوز يقلل من خطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري.

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انخفاض ضغط الدم

اللوز غني بالمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستوى الماغنيسيوم في الدم يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يبقيك ممتلئة

اللوز غني بالبروتين النباتي، مما يجعلك تشعرين بالشبع كما أنه مصدر صحي للكالسيوم وفيتامين هـ والفوسفور.

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