شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أفضل الأوقات لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أفضل الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.

وقال في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن أفضل الأوقات هي قبل الإفطار بساعة، كي يتمكن من الانتهاء من ممارسة الرياضة بوقت وجيز.

وأضاف، كما ينصح بممارسة الرياضة عقب تناول الطعام من ساعتين إلى 3 ساعات، مع عدم ممارسة رياضيات شديدة أثناء فترة الصيام.

ونصح بعدم ممارسة الرياضة في الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس أو التي ترتفع فيها درجات الحرارة.