تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 17 أبريل 2021، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، 18.70 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط السعر 18.69 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو عند 18.73 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر في بنك عودة، مسجلا 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)18.68 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

أرقام إيجابية

ورغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال البنك المركزي المصري الإثنين الماضي، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من 13.7 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، الأسبوع الماضي، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، نحو 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.



