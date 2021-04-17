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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - يقول المثل الشعبي" لكل طفل كتف يريحه"، ولا كتف يريح الطفل أكثر من كتف أمه، وهذا المثل بالطبع يشير إلى تعلق الطفل بأمه، ويظل الطفل متعلقاً بالأم طيلة الوقت ولا يفارقها، وخاصة عند النوم، ولكن في بعض الأحيان يصبح الوضع مقلقاً ويشير لمشكلة ما خاصة مع تقدم عمر الطفل وتتطور شخصيته، ولذلك التقت "الخليج 365" بالاستشارية الأسرية وفاء الوردان، والتي أشارت للآتي بخصوص تعلق الطفل بالأم عند النوم.
فوائد نوم الطفل بجوار الأم
- يساعد نوم الطفل بجوار أمه على نومه نوماً متواصلاً.
- ويقلل نوم الطفل بجوار أمه من تعرض قلبه للإجهاد بنسبة أقل من نومه منفرداً وذلك حسب آخر الدراسات العلمية.
- كما يساعد نوم الطفل على زيادة الرابطة العاطفية مع الأم.
- شعور الطفل بالراحة والطمأنينة وهو إلى جوار أمه.
- سهولة رضاعة الطفل حتى سن الرضاعة وهو العامان، ولذلك يجب أن ينعزل الطفل بعد ذلك في سريره المفرد أو غرفته.
مساوئ نوم الطفل بجوار أمه
- يصبح الطفل مرتبطاً بالأم ارتباطاً مرضياً.
- صعوبة النوم في حال غياب الأم مثل سفرها أو مرضها وتنويمها في المستشفى مثلاً.
- يصاب الطفل بأعراض ضعف الشخصية مقارنة بغيره من الأطفال الذين استقلوا بأسرتهم وغرفهم.
- يزيد نوم الطفل بجوار أمه من نسبة تعرضه لأمراض الربو والحساسية.
- نوم الطفل في سرير أمه لا يوفر له الراحة التي يوفرها السرير المصمم للأطفال.
لماذا يتعلق الطفل بالأم عند النوم؟
- قد يفعل ذلك لأنه وحيد والديه أو الطفل البكر ولم تنجب الأم غيره بعد.
- وقد يشعر بالخوف، ويحدث ذلك بعد عمر السنتين، ويرى في أمه الأمن والحماية.
- ارتباط الأم نفسها بالطفل وعدم رغبتها في تركه في سرير مفرد بعيداً عنها.
كيف يمكن حل مشكلة تعلق الطفل بأمه أثناء النوم؟
- يجب أن تمهد الأم لتركها لطفلها في فراشه خلال النهار مثل أن تروي له قصصاً عن أطفال يحبون النوم في أسرّتهم.
- وضع اللعب المفضلة للطفل في سريره ونثرها حوله بحيث تكون طرية وناعمة وتشيع الهدوء في نفسه.
- ويمكن أن تضع له بطانية يحبها ويتعلق بها، فبعض الأطفال يظل بينهم وبين البطانية التي تم لفهم بها بعد الولادة مباشرة ارتباطٌ وثيقٌ ولا يستطيعون النوم من دونها.
- ترك الطفل في موعد النوم مع الأب مثلاً؛ لكي يلاعبه ويداعبه.
- لا تعيدي الطفل لسريرك حين يستيقظ ليلاً ويبكي، بل يجب وضعه في فراشه.
- لا تتركي الطفل وحده في غرفته في وقت مرضه؛ لأنه أصعب الأوقات التي يحتاجك بها، ولا تقرري نقله لغرفة مستقلة أثناء مرضه.