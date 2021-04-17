كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - يقول المثل الشعبي" لكل طفل كتف يريحه"، ولا كتف يريح الطفل أكثر من كتف أمه، وهذا المثل بالطبع يشير إلى تعلق الطفل بأمه، ويظل الطفل متعلقاً بالأم طيلة الوقت ولا يفارقها، وخاصة عند النوم، ولكن في بعض الأحيان يصبح الوضع مقلقاً ويشير لمشكلة ما خاصة مع تقدم عمر الطفل وتتطور شخصيته، ولذلك التقت "الخليج 365" بالاستشارية الأسرية وفاء الوردان، والتي أشارت للآتي بخصوص تعلق الطفل بالأم عند النوم.

فوائد نوم الطفل بجوار الأم

تسمية

يساعد نوم الطفل بجوار أمه على نومه نوماً متواصلاً.

ويقلل نوم الطفل بجوار أمه من تعرض قلبه للإجهاد بنسبة أقل من نومه منفرداً وذلك حسب آخر الدراسات العلمية.

كما يساعد نوم الطفل على زيادة الرابطة العاطفية مع الأم.

شعور الطفل بالراحة والطمأنينة وهو إلى جوار أمه.

سهولة رضاعة الطفل حتى سن الرضاعة وهو العامان، ولذلك يجب أن ينعزل الطفل بعد ذلك في سريره المفرد أو غرفته.

مساوئ نوم الطفل بجوار أمه

يجد صعوبة في النوم بغياب الأم

يصبح الطفل مرتبطاً بالأم ارتباطاً مرضياً.

صعوبة النوم في حال غياب الأم مثل سفرها أو مرضها وتنويمها في المستشفى مثلاً.

يصاب الطفل بأعراض ضعف الشخصية مقارنة بغيره من الأطفال الذين استقلوا بأسرتهم وغرفهم.

يزيد نوم الطفل بجوار أمه من نسبة تعرضه لأمراض الربو والحساسية.

نوم الطفل في سرير أمه لا يوفر له الراحة التي يوفرها السرير المصمم للأطفال.

لماذا يتعلق الطفل بالأم عند النوم؟

يتعلق الطفل بأمه عند النوم

قد يفعل ذلك لأنه وحيد والديه أو الطفل البكر ولم تنجب الأم غيره بعد.

وقد يشعر بالخوف، ويحدث ذلك بعد عمر السنتين، ويرى في أمه الأمن والحماية.

ارتباط الأم نفسها بالطفل وعدم رغبتها في تركه في سرير مفرد بعيداً عنها.

كيف يمكن حل مشكلة تعلق الطفل بأمه أثناء النوم؟

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