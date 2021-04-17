هل الصيام للحامل يضر الجنين؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً -

الصيام للحامل لا يضر الجنين ، حيث أثبتت معظم الدراسات عدم وجود آثار سلبية لصيام الأم على صحتها أو وزن الجنين ونموه إذا كان الحمل طبيعيا؛ لذلك فإن كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من بعض الأمراض مثل السكري أو الكلى أو غير ذلك, فإنه يمكنها الصوم مثلها مثل أي سيدة غير حامل, وبدون أن يكون هنالك أي ضرر على الجنين أو الحمل بعامة..بهذه الجمل المطمئنة يبدأ الدكتور عبد الحميد ألسبيلي حديثة ل..الخليج 365 وطفلك رمضان



معلومات طبية تهمك

طول فترة الصيام لن يكون لها ضرر على الجنين

الجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم, بغض النظر إن كانت الأم بحالة صيام أم لا، التغذية تتوفر للجنين عن طريق مخازن جسمها

تخرج من هذه المخازن المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين وتمر عبر الدم إلى المشيمة وبسهولة فتكف حاجته كاملة

الجنين يتغذى على حساب الأم ؛وفي حالة الصيام تكون الأم هي الصائمة, والله عز وجل قد ضمن لهذا المخلوق الضعيف رزقه وهو في بطن أمه

جسم الأم يبدأ بتخزين بعض الدهون الاحتياطية في جسمها منذ بدء الحمل لتكون مخزونا لهذا الجنين عند الحاجة

الحامل وبشكل فيزيولوجي وطبيعي تكتسب ما مقداره 3 - 4 كلغم إضافية في وزنها ، وهي عبارة عن دهون احتياطية لا علاقة لها بوزن الجنين

إذن طول فترة الصيام لمدة 18 ساعة أو أكثر لن يكون لها ضرر على الجنين



نصائح للحفاظ على الجنين

تناولي وجبتين رئيسيتين ومتوازنتين في المحتوى الغذائي عند الإفطار والسحور

إذا رأت الحامل أنها قادرة على الصيام ولم تحدث أعراض مرضية مثل الدوخة أو هبوط الضغط أو السكر، وكانت المشكلة فقط هي الشعور بالجوع, فهنا يمكنك إكمال الصوم، ولا خوف على الجنين

تناول وجبتين رئيسيتين ومتوازنتين في المحتوى الغذائي عند الإفطار والسحور، بحيث لا تقل محتويات الوجبة الواحدة عن 800 إلى 900 وحدة حرارية



أكثري من شرب السوائل مع تناول الفاكهة بكمية كافية، حاولي ألا يقل عدد الوحدات الحرارية في طعامك عن -2400 2200- بهذا لن تخسري أي وزن

عليك بتأخير وجبة السحور إلى ما قبل الأذان مباشرة، مع زيادة كمية البروتين، وعدم الخروج من المنزل خلال النهار ووقت ارتفاع الحرارة

أخذ قسط وافر من الراحة والنوم خلال ساعات النهار والحفاظ على جو البيت مكيفا لتخفيف الشعور بالعطش





تأثير صيام الحامل على الجنين

75 بالمائة من الحوامل حول العالم..يصمن رمضان

يمكن للحامل أن تفطر في شهر رمضان، بسبب ضعفها وتزايد العبء الملقى على جسمها خلال هذه الفترة، وإن كان كثير من النساء الحوامل يفضلن الصيام في رمضان، إذا ما وجدن في أنفسهن القدرة على ذلك

هناك ما يقرب من 75% من الحوامل حول العالم يصمن رمضان،بعد ان قررن أو عرفن ان الصيام لا يؤثر على الأم أو على صحة الجنين ونموه

الدراسات الطبية أكدت انه: لا يوجد تأثير يذكر للصيام على صحة الطفل ووزنه وطوله عند الولادة.

صيام الحامل بشروط

لابد من المتابعة الدورية أثناء الصيام

بعض الدراسات أشارت إلى نقص وزن الطفل عند الولادة في حالات صيام الأم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكن بمعدل طفيف جدًا لا يتخطى 1.5% من متوسط الوزن عند الولادة

بينما أشارت دراسات أخرى إلى حدوث نقص طفيف في متوسط الطول إذا صامت الأم وهي تشعر بضعف ما أو كانت تعاني من مرض يستنفذ قوتها

قرار صيام المرأة الحامل هو قرار يجب فيه الرجوع إلى الطبيب، وغالبًا ما يقرر الطبيب إمكانية الصيام من عدمه اعتمادا على حالة الأم الصحية العامة قبل الحمل

لابد من المتابعة الدورية في أثناء الحمل، والتأكد من عدم الإصابة بسكر الحمل أو الأنيميا

تقليل استهلاك المشروبات، التي تحتوي على الكافيين

تجنبًا للإصابة بالصداع في أثناء فترة الصيام ؛ بحيث لا يزيد استهلاككِ على كوبين من القهوة في اليوم في فترة الحمل عمومًا

محاولة تخفيض عدد ساعات العمل في رمضان، أو الحصول على إجازة.. تسجيل ما تتناولينه من طعام وسوائل بعد الإفطار، للتأكد من كفايته وخصوصًا السوائل

عدم التردد في الإفطار فورًا إذا أحسست بهبوط أو تعب، خاصة إذا بدأت في فقد الوزن، أو إذا قلت كمية البول أو أصبح لونه داكنًا (علامات الجفاف)

إذا تكررت إصابتكِ بالصداع، أو أصبتِ بالحمى ، أو إذا أحسستِ بالغثيان أو أصبتِ بالقيء

إذا قلت حركة طفلكِ، أو إذا أحسستِ بانقباضات مؤلمة (قد تكون علامة على ولادة مبكرة)، أو إذا أحسستِ بالدوخة أو فقدتِ الوعي ..أفطري فورًا



