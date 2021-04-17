كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - بصفتك أحد الوالدين، فإن إحدى وظائفك تعليم طفلك أن يتصرف، إنها وظيفة تتطلب وقتاً وصبراً، ولكن من المفيد تعلم استراتيجيات الانضباط الفعالة والصحية لطفلك، أوضح الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، فيما يلي بعض النصائح من الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال حول أفضل الطرق لمساعدة طفلك على تعلم السلوك المقبول أثناء نموه.

10 طرق لتعلم طفلك الانضباط

تعليم الأطفال الانضباط

توصي AAP باستراتيجيات التأديب الإيجابية التي تعلم الأطفال بشكل فعال إدارة سلوكهم وحمايتهم من الأذى مع تعزيز النمو الصحي، وتشمل هذه:

أعرضي وتكلمي

علمي الأطفال الصواب من الخطأ بالكلمات والأفعال الهادئة. نموذج السلوكيات التي تودي أن تريها في أطفالك.

ضعي الحدود

ضعي قواعد واضحة ومتسقة يمكن لأطفالك اتباعها، تأكدي من شرح هذه القواعد بمصطلحات مناسبة للعمر يمكنهم فهمها.

أعطي العواقب

اشرحي بهدوء وحزم العواقب إذا لم يتصرفوا، على سبيل المثال، أخبريه أنه إذا لم يلتقط ألعابه، فسوف تضعينها بعيداً لبقية اليوم، كوني مستعدة للمتابعة على الفور. لا تستسلمي من خلال إعادتهم بعد بضع دقائق لكن تذكري، ألا تأخذي شيئاً يحتاجه طفلك حقاً، مثل وجبة.

الاستماع مهم لأطفالك

طفلك يشعر بالغيرة

دعي طفلك ينهي القصة قبل المساعدة في حل المشكلة، انتبهي للأوقات التي يكون فيها السلوك السيئ له نمط معين، مثل ما إذا كان طفلك يشعر بالغيرة، تحدثي مع طفلك حول هذا الأمر بدلاً من مجرد إعطاء العواقب.

امنحيهم انتباهك

إن أقوى أداة للتأديب الفعال هي الانتباه، لتعزيز السلوكيات الجيدة وتثبيط الآخرين، تذكري أن جميع الأطفال يريدون اهتمام والديهم.

فرقي لطفلك بين السلوك الإيجابي والسيئ

يحتاج الأطفال إلى معرفة متى يفعلون شيئاً سيئاً ومتى يفعلون شيئاً جيداً، لاحظي السلوك الجيد وأشيري إليه، وامدحي النجاح والمحاولات الجيدة. كوني محددة (على سبيل المثال، «رائع، لقد قمت بعمل جيد بوضع هذه اللعبة بعيداً»).

تجاهلي السلوك السيئ في بعض الأوقات

طالما أن طفلك لا يفعل شيئاً خطيراً ويحظى باهتمام كبير للسلوك الجيد، فإن تجاهل السلوك السيئ يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإيقافه، يمكن أن يؤدي تجاهل السلوك السيئ أيضاً إلى تعليم الأطفال العواقب الطبيعية لأفعالهم.

كوني مستعدة للمتاعب

جهزي للأنشطة القادمة

خططي مسبقاً للمواقف التي قد يواجه فيها طفلك مشكلة في التصرف، جهزي للأنشطة القادمة وكيف تريدينهم أن يتصرفوا.

إعادة توجيه السلوك السيئ

أحياناً يسيء الأطفال التصرف لأنهم يشعرون بالملل أو لا يعرفون أي شيء أفضل، ابحثي عن شيء آخر لطفلك ليفعله.

استدعاء مهلة

المهلة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص عندما يتم كسر قاعدة محددة، تحذير الأطفال من أنهم سيحصلون على وقت مستقطع إذا لم يتوقفوا عن ما قاموا بفعله بشكل خاطئ.



اتركوا أسئلتكم حول الموضوع في مربع التعليقات، وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365.

