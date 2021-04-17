أسباب تعب الحامل في الشهر السادس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - في الشهر السادس من الحمل تكون الحامل قد مرت بثلثي الحمل الأول والثاني، وأصبحت على وشك دخول الثلث الأخير من الحمل، واقتراب موعد الولادة، ولذلك تظهر مشاكل صحية في هذا الشهر تشير لها الدكتورة نسرين العسال _اختصاصية النساء والولادة_ كالآتي.

تطور ونمو الجنين في الشهر السادس

تزداد حركة الجنين بشكل ملحوظ

يبدأ الجنين في الاستجابة للأصوات خارج الرحم، ويعبر عن ذلك بحركاته وركلاته.

يزداد نبض الجنين وبالتالي تزداد قوة نشاطه.

تكون حركات الجنين مثل رفرفة أجنحة الفراشة نظراً لصغر حجمه.

ذا كانت الحامل نحيفة فسوف تشعر أكثر بحركة الجنين.

سوف تشعر أكثر بحركته عندما تغير الحامل وضعيتها من الجلوس إلى الوقوف مثلاً.

وسوف تزداد حركته عندما تشرب الحامل مشروبات منبهة مثل القهوة، فيجب ألا تفعل ذلك مساء لكي لا تصاب بالأرق.

تبدأ الحامل في التفرقة بين حركة الأمعاء وحركة جنينها لأنه أصبح كبير الحجم واكتسى جسمه بالدهون.

لماذا يزداد استعداد الحامل للإصابة بسكر الحمل في الشهر السادس؟

يزداد استعداد الحامل للإصابة بسكر الحمل

يشهد الشهر السادس من الحمل حدوث تغيرات كبيرة في هرمونات جسم الحامل في الشهر السادس تحديداً.

نتيجة لهذه التغيرات تزداد مقاومة جسم الحامل للأنسولين.

مما يؤدي إلى إفراز المزيد من الأنسولين من البنكرياس.

لو كانت الحامل لديها الاستعداد الوراثي للإصابة بالسكر فسوف يؤدي ذلك لإصابتها بسكري الحمل.

متاعب أخرى للحمل في الشهر السادس

تشعر الحامل بضيق واختناق