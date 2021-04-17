علمي أطفالك تزيين "كب كيك" خاص في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - من الأفضل أن يكون خبز "الكب كيك" في رمضان، في فترة بعد الظهر، هذا إذا لم يتم شراؤه جاهزاً، ليتمكن الأطفال الصغار الذين يصومون لساعات خلال النهار، من تزيينه وتناوله، بمتعة كبيرة، تفرحهم وتشعرهم بأوقاتهم المميزة مع العائلة في رمضان، اجعلي أطفالك يقومون بتزيين الكب كيك ولو ليومين في رمضان، كتقليد لا ينسونه، في هذا الشهر الفضيل، حيث تؤثر الألوان على مزاج وطاقة وشهية الأطفال بشكل إيجابي، وهذا هو الغرض من تزيين الكب كيك الملون.

ثم دعيهم يختارون اسماً لكل صنف "كب كيك" يقومون بتزيينه. كما تعلمك إياه "الخليج 365 وطفلك".

1 – "كب كيك قبعات المهرج"

قبعة المهرج

يمثل المهرج شخصية صديقة تبهج الأطفال حيث يترقبونه في البرامج التلفزيونية، أو حتى عندما يرونه في الحديقة، وهو الشخصية الكوميدية، التي تضع مستحضرات التجميل الملونة، بشكل فكاهي، وربما كان تزيين "الكب كيك" بطريقة وضع حبات الفاكهة الملونة، فوق القطعة بعد دهنها بالكريمة البيضاء، كلاصق للحبات، هو أقرب إلى شخصية المهرج التي يعشقها الأطفال.

2 - "كب كيك الحديقة الملونة"

الحديقة الملونة

ألون ساحرة، تشبه الأزهار في الحديقة أو شرفة البيت، كما أنها تشد انتباه الأطفال إلى أهمية هذه الحياة الطبيعية في حياتنا، فاحصلي على صباغات طبيعية، وامزجي الألوان بالكريمة وزيني الكب كيك بها، من خلال وضعه بكيس الحلواني، الذي يمكنك صنعه بيدك من أكياس النايلون، دعي أطفالك يبدعون شكل الكريمة الملونة بأنفسهم، على سطح الكب كيك. ويزينونها بحبات الحلوى الملونة.

3 – "كب كيك جدو الشايب"

جدو الشايب

عادة ما يمازح الأطفال جدهم، ويسألونه عن سبب الشيب في رأسه، لتكون إجاباته كلها طريفة تثير ضحكهم، استغلي هذه المتعة، ودعي أطفالك يحضرون "كب كيك جدو الشايب" في يوم تستقبلين به أهل زوجك أو أهلك على الإفطار، لن يكون صعباً عليهم، العصر الحلزوني للكريمة على شكل قبعة فوق قطعة "الكب كيك"، من كيس الحلواني، يلصقون عليها عينان من حبات الشوكولاتة. وانتظري بعد الإفطار موجة من الضحك، وهم يقدمونها لجدهم.

4 - "كب كيك أختي الرقيقة"

أختي الرقيقة

هذا التصميم الطفولي، يقوي الروابط بين الأخوة، فتخيلي طفلك، متحمّساً لتزيين "كب كيك" كي يفاجئ به شقيقته الأكبر أو الأصغر منه، اشتري له عيداناً لوجوه قطط أو فراشات رقيقة، تعبر عن شخصية الأخت، علميه وضع الشوكولاته الذائبة فوق "الكب كيك" وحبات الحلوى الملونة والمقرمشة، ثم غرس عيدان الوجوه، كما في الصورة.

5 – "كب كيك كريمة الأخوّة"

كريمة الأخوّة

استخدمي كيس حلواني، دقيق الرأس، أي لا تفتحيه فتحة كبيرة، واملأي كيساً باللون الكريمي الأزرق، وآخر بالكريمة الزهرية، ودعي أطفالك يمزجون اللونين على شكل شرائط فوق قطعة "الكب كيك"، بحيث يعبر هذا النموذج عن قوة الترابط بين الإخوة. الصبي والبنت.

6 – "كب كيك ماما"

ماما

تستحقين أن يفاجئك أطفالك، بعد الإفطار، بـ "كب كيك" عليه كلمة ماما، تقديراً لجهودك معهم طوال اليوم، وتحضيرك ألذ الأطباق لهم، هذا عدا الإشراف على نشاطاتهم الرمضانية، إعداد "الكب كيك" هذا سيكون مهمة الآباء، الذين سيشاركون أطفالهم، الإحساس بجميل الأم.

دع أطفالك يدهنون سطح القطعة بالكريمة البيضاء، ثم يكتبون بالكريمة الزهرية كلمة "ماما"، باللغة العربية أو الإنجليزية، باستخدام كيس الحلواني، المثقوب بشكل دقيق. ولتراقب الفرحة على وجه زوجتك.