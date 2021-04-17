حالات صحية يمكن لصودا الخبز المساهمة بعلاجها

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 01:16 مساءً - يحتوي بيكربونات الصوديوم على عدد من الفوائد الصحية المدهشة التي قد لا يعرفها الكثيرون، بدءا من علاج آلام العضلات وحتى مكافحة التعب.

ويُعرف بيكربونات الصوديوم أيضا باسم صودا الخبز، وقد تم استخدامه كعلاجات صحية طبيعية منذ فترة طويلة جدا. ويقال إنه يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وكذلك تحسين عمل الجهاز الهضمي.

وربما ترتبط صودا الخبز بالطهي أو التنظيف أكثر من أي شيء آخر. ولكن، تم ربطها أيضا بعدد من الفوائد الصحية واستخدامها في طرق أسلوب الحياة.

ويُزعم أن إضافة المزيد من صودا الخبز إلى النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى عدد من الفوائد الملموسة لحياتك اليومية.

وقال الموقع الطبي Dr Axe: “صودا الخبز هي أداة رائعة لتنظيف وإزالة البقع، ولكن هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة باستخدام صودا الخبز أيضا”.

وأضاف: “تستخدم بيكربونات الصوديوم أحيانا كمكمل غذائي لأنها توفر بيكربونات غذائية. وعندما يؤخذ عن طريق الفم، يمكن أن يرفع مستويات المصل من البيكربونات”.

وأشار الموقع الطبي إلى أن البيكربونات تصنعه الكلى عادة، ويعمل كمواد عازلة للحمض في الجسم.

وهذه أهم خمس طرق يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من صودا الخبز إلى نظامك الغذائي إلى تحسين صحتك العامة.

– التهابات المسالك البولية:

زعم العلماء أن صودا الخبز قد تكون علاجا رخيصا وفعالا لعدوى المسالك البولية (UTIs).

وتعد عدوى المسالك البولية أحد أكثر أنواع العدوى شيوعا التي يتم تشخيصها في جميع أنحاء العالم.

وبعد عدة أسابيع، ساعدت صودا الخبز في معادلة حموضة البول لدى مرضى المسالك البولية.

وأدى ذلك إلى التخفيف من الأعراض المؤلمة المرتبطة بعدوى المسالك البولية.

– الهضم:

يمكن تحسين توازن الأس الهيدروجيني في معدتك عن طريق إضافة المزيد من صودا الخبز إلى نظامك الغذائي.

وغالبا ما يستخدم كعلاج طبيعي لارتجاع الحمض أو حرقة المعدة.

– الكلى:

زعم الموقع الطبي أن مرضى الكلى قد يستفيدون من مكملات صودا الخبز. وقال إنه يساعد على إبطاء تقدم المرض، مع تحسين التغذية العامة للمرضى.

– مضاد للجراثيم:

صودا الخبز هي مضاد طبيعي للفطريات والبكتيريا، ما يعني أنها تقتل أنواعا معينة من الكائنات الحية الدقيقة.

وتعد صودا الخبز من العلاجات الرخيصة والفعالة ضد البكتيريا المرتبطة بتسوس الأسنان، المعروفة باسم العقدية الطافرة (Streptococcus mutans).

– الإعياء:

قد يستفيد بعض الرياضيين من إضافة المزيد من صودا الخبز إلى نظامهم الغذائي ، حيث يمكن أن يقلل ذلك من فرص الإصابة بألم العضلات بعد التمرين.

وتم ربطه لاحقا بتحسين أداء اللياقة البدنية والركض، وذلك بحسب “إكسبريس”.