شكرا لقرائتكم تصريح غريب.. وزير يروج لعشبة سامة تعالج كورونا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تصريح غريب من نوعه، أعلن وزير الصحة في قيرغيزستان، عليم قادر بيشينالييف، أن بلاده ستستخدم مقوياً عشبياً لعلاج المصابين بكوفيد-19 بعد أن أشاد رئيس البلاد بطريقة العلاج تلك، رغم تحذيرات خبيرة أدوية بأنه قد يحتوي على سم فتاك.

وتجرع الوزير محلولاً من جذور نبتة الأقونيطن الجبلية، خلال إفادة عبر الإنترنت أمس الجمعة ليثبت أن العلاج آمن.

كما قال، بحسب ما نقلت "رويترز"، إن "من لديهم أعراض خفيفة يتعافون خلال يوم ومن لديهم أعراض أشد يتناولونه لمدة ثلاثة أو أربعة أيام"، مضيفاً أن الرئيس صدر جباروف زود الأطباء بنفسه بوصفة تعلمها من والده وأنهم يستخدمونه بالفعل.

"من أكثر النباتات سمية"

لكن بيرمت باريكتاباسوفا، وهي خبيرة أدوية ومستشارة سابقة لوزارة الصحة، وصفت النبتة المقترحة كعلاج بأنها "من أكثر النباتات سمية في قيرغيزستان".

وتابعت قائلة: "حتى أصغر الجرعات من مستخلصها لها أثر سلبي قوي على الجسم والشخص الذي يتناولها قد يموت سريعاً... نحن نعود للعصور الوسطى".

"لا مبالاة بالغة"

ولدى ترويجه للعلاج بتلك النبتة، حث جباروف المواطنين في بلاده أيضاً على استخدام الكمامات والحصول على لقاح الوقاية من المرض وقال إن أربعة آلاف فقط حتى الآن تلقوا التطعيم في البلاد التي يقطنها ستة ملايين نسمة واعتبر ذلك مؤشراً على "لا مبالاة بالغة".

يشار إلى أن البلاد سجلت حتى الآن ما يفوق 90 ألف حالة إصابة و1500 وفاة بالمرض.